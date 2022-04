Ve especialista inviable traer del Pánuco agua a Saltillo

Ante la propuesta de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de obtener un porcentaje de agua del río Pánuco para garantizar el abasto en Saltillo y otros municipios de la Región Sureste, la especialista Gloria Tobón aseguró que existen factores como la calidad y disponibilidad del líquido, que harían inviable llevar a cabo el proyecto.

La semana pasada, el titular de la CEAS, Antonio Nerio Maltos, informó que se hizo una solicitud formal a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, dentro de un proyecto para garantizar el abasto de agua en municipios de la Región Sureste, se considere como fuente de abastecimiento el líquido del río Pánuco, en San Luis Potosí.

TE PUEDE INTERESAR: Proceso pide detener la distribución ilegal de su revista

La doctora Gloria Tobón, experta en hidrología, dijo que un artículo reciente apunta a que el agua del afluente señalado únicamente está disponible durante cuatro meses al año para proyectos como el que se propone.

“Prácticamente el problema es que en los otros ocho meses, el caudal que tiene este río es más bajo que el agua que ya está distribuida entre diferentes usuarios. Es decir, que el agua durante ocho meses del año ya está comprometida en otros usuarios, principalmente agrícolas y públicos-urbanos”, dijo.

Agregó que el proyecto sólo podría funcionar durante tres meses y se tendrían que adoptar otras medidas, dado que el agua del río Pánuco no es de buena calidad y debe ser sometida a procesos extraordinarios de potabilización.

“Sí podrían traerse un poco de agua en ese tiempo, pero otro problema es la calidad. La calidad del río Pánuco en épocas que no son de lluvias no es de la mejor, hay muchas aguas residuales de azucareros, aguas residuales urbanas. Para traer esa agua también tendrían que darle un tratamiento y poder potabilizarla. La verdad, no le veo muchas posibilidades”.