Xavier Alain Herrera Arroyo asume la gerencia del SIMAS Torreón

Los consejeros evaluaron y aprobaron la terna presentada por la Alcaldía, la cual estuvo integrada también por los perfiles de Raymundo Rodríguez de la Torre y Néstor Pérez Velázquez. Tras el respaldo unánime del Consejo, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, procedió a tomarle la protesta formal al nuevo titular.

TORREÓN, COAH.- Durante la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de SIMAS Torreón , celebrada este martes por la tarde, Xavier Alain Herrera Arroyo fue designado por unanimidad como el nuevo gerente general del organismo operador de agua en la ciudad.

Durante el acto protocolario, el funcionario municipal exhortó a Herrera Arroyo a asumir la encomienda con la máxima responsabilidad y compromiso en beneficio de los habitantes de Torreón.

Como parte de los puntos abordados en el orden del día, el Consejo avaló por unanimidad la asignación de poderes generales y especiales para pleitos, cobranzas y actos de administración al nuevo gerente general, con todas las facultades correspondientes —incluidas aquellas que exigen cláusula especial—, conforme a lo estipulado en el Código Civil Federal, el Código Civil del Estado de Coahuila, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Reglamento Interior del SIMAS Torreón.

Asimismo, el órgano colegiado ratificó la propuesta para otorgar al titular de la Gerencia las atribuciones contempladas en la fracción VIII del artículo 31 de la legislación estatal en materia de agua.