Xavier Alain Herrera Arroyo asume la gerencia del SIMAS Torreón

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    Xavier Alain Herrera Arroyo asume la gerencia del SIMAS Torreón
    Xavier Alain Herrera Arroyo rindió protesta como nuevo gerente general de SIMAS Torreón tras ser designado por unanimidad. SANDRA GÓMEZ

El Consejo Directivo de SIMAS Torreón designó por unanimidad a Xavier Alain Herrera Arroyo como nuevo gerente general del organismo y le otorgó las facultades legales para asumir la administración del sistema operador de agua

TORREÓN, COAH.- Durante la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de SIMAS Torreón, celebrada este martes por la tarde, Xavier Alain Herrera Arroyo fue designado por unanimidad como el nuevo gerente general del organismo operador de agua en la ciudad.

Los consejeros evaluaron y aprobaron la terna presentada por la Alcaldía, la cual estuvo integrada también por los perfiles de Raymundo Rodríguez de la Torre y Néstor Pérez Velázquez. Tras el respaldo unánime del Consejo, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, procedió a tomarle la protesta formal al nuevo titular.

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$!Con la toma de protesta de Xavier Alain Herrera Arroyo, SIMAS Torreón inicia una nueva etapa bajo una dirección designada por unanimidad.
Con la toma de protesta de Xavier Alain Herrera Arroyo, SIMAS Torreón inicia una nueva etapa bajo una dirección designada por unanimidad. SANDRA GÓMEZ

Durante el acto protocolario, el funcionario municipal exhortó a Herrera Arroyo a asumir la encomienda con la máxima responsabilidad y compromiso en beneficio de los habitantes de Torreón.

Como parte de los puntos abordados en el orden del día, el Consejo avaló por unanimidad la asignación de poderes generales y especiales para pleitos, cobranzas y actos de administración al nuevo gerente general, con todas las facultades correspondientes —incluidas aquellas que exigen cláusula especial—, conforme a lo estipulado en el Código Civil Federal, el Código Civil del Estado de Coahuila, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Reglamento Interior del SIMAS Torreón.

Asimismo, el órgano colegiado ratificó la propuesta para otorgar al titular de la Gerencia las atribuciones contempladas en la fracción VIII del artículo 31 de la legislación estatal en materia de agua.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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