Con cierre de la Lázaro Cárdenas, concluye la entrega de agua para Torreón y la Comarca Lagunera

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Torreón
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    Con cierre de la Lázaro Cárdenas, concluye la entrega de agua para Torreón y la Comarca Lagunera
    El cierre de la presa Lázaro Cárdenas marca el fin del suministro programado para módulos de riego, mientras la Francisco Zarco sigue en evaluación. CORTESÍA

Conagua informó que concluyó el volumen asignado al ciclo agrícola 2025-2026 y comenzó el cierre ordenado de presas y canales del Distrito 017

TORREÓN, COAH.- A través del Distrito de Riego 017 Región Lagunera, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que este martes, en punto de las 12:00 horas, se llevó a cabo el cierre definitivo de la presa Lázaro Cárdenas, marcando así el fin oficial en la entrega del recurso hídrico estipulado para el Ciclo de Riego 2025-2026 en beneficio de los módulos del distrito.

La institución federal indicó que, al haberse entregado por completo el volumen de agua asignado al sector agrícola, concluyen las labores operativas de este embalse para el periodo actual.

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En lo que concierne a la presa Francisco Zarco, la Conagua especificó que todavía no se establece una fecha concreta para su cierre total, puesto que se siguen analizando los requerimientos hídricos y los volúmenes que aún demandan las asociaciones civiles de usuarios.

Aun así, adelantó que en el transcurso de estos días se implementarán suspensiones parciales en este vaso hidrológico, como parte de la transición que llevará a su clausura definitiva en la distribución de agua.

Por otro lado, tocante a la red hidráulica, se informó que el Canal Principal Santa Rosa-Tlahualilo cesará actividades en primer lugar, continuando con los canales laterales y concluyendo de manera posterior en el Canal Principal Sacramento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-presa-lazaro-cardenas-alcanza-45-de-su-capacidad-tras-lluvias-recientes-AI19007034

Para finalizar, la Conagua subrayó que estas medidas responden al cierre ordenado del periodo de riego, reafirmando al mismo tiempo su labor con la seguridad del agua a nivel nacional, el impulso al campo y el bienestar de los habitantes de la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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