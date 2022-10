La mayoría de estas emprendedoras llevan al punto el pedido de lo que van a entregar a sus clientas, pero algunas cargan con “venta libre”, que son artículos que llevan para vender ahí mismo. Eso sí, hay que tener cuidado y ser muy responsables con los horarios de entrega, pues habrá más de una que haga respetar su trabajo y no dude en “quemar” a un cliente que no fue buen comprador.

Realmente no hay espacio para que podamos entregar libremente, todavía corremos ese riesgo. Hay quienes solicitan un permiso, pero cuesta como cuatro mil pesos y no todas podemos pagarlo.

- Yo creo que ya no pudieron con tantas. De repente fuimos un montón, solo era un lugar de entrega y ahora somos bastantes, ya correr a tantas es difícil, aunque según estuvieron solucionando ciertos puntos como el Salón Obreros y el edificio Lomelí , pero no caben todas.

- Comencé a vender en el 2014 con ropa mía y otros géneros diferentes. Ahora vendo colores y texturas, además de ropa de época. Me dedico a rescatar las “joyitas” que realmente son de época, me baso en colores, texturas y botones.

Es ropa usada, pero única. Por ejemplo, yo me dedico a vender ropa vintage y a mucha gente le gusta, hasta ya he vestido a bandas.

¿Cuál dirías que es la experiencia que se llevan las “nenis” de este evento?

- Estoy muy agradecida con quien nos prestó la locación para esta edición, muy pocas personas creyeron en este proyecto y yo dije “ya no quiero hacer Tao”, porque la experiencia que quedó con temas administrativos me disgustó, pero las mismas “nenis” me preguntaron “¿Ya no lo vas a hacer?” “Yo sí quiero ir y quiero vender, ya me estoy preparando”, entonces dije tengo que buscarles lugar y mi amigo César nos dio la oportunidad de hacerlo en su local.

Sé que a la “neni” le va a gustar, ellas solas ya están planeando cómo van a adornar su stand.

A todos quienes han creído en este proyecto estamos bien agradecidas, porque detrás de cada “neni” hay una historia e impulsarnos a seguir con nuestro emprendimiento, que sigamos soñando en grande, está bien chido.

Esta Feria de las Nenis, Tao Fest, tendrá su segunda edición el 30 de octubre desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en la calle Ignacio Allende 324, Zona Centro de Saltillo.