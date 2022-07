MONCLOVA, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer la convocatoria para la elección de los presidentes, secretarios y consejeros de los 16 comités Distritales y 38 Comités Municipales Electorales que trabajarán en la elección del 2023, cuando se renovará al Gobernador del estado y a diputados locales.

En rueda de prensa, los consejeros electorales del IEC, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Madeleyne Ivet Figueroa, informaron que la convocatoria está abierta desde ahora a la ciudadanía en general.

Deben ser ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus derechos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, no haber sido condenado por un delito, presentar su Curriculum Vitae y carta de no antecedentes penales.

Además de la declaración de protesta de no haber sido funcionario público federal, estatal o municipal, no haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años y no haber sido dirigente de un partido político.

Deberán además presentar una declaración 3 de 3 contra la violencia política de género, comprobantes de valor curricular que indiquen que cuentan con conocimiento para estas funciones y un escrito a dos cuartillas donde expresa las razones por las cuales aspira a ser integrante del Comité.

“Cualquier persona mayor de 21 años puede aspirar, no tienen que tener experiencia electoral, preferentemente para los cargos de presidente y secretario si deberán contar con experiencia”, dijo Juan Carlos Ruiz.