Ver lo que no se ve

Aquel doctor Torralba hubo de afrontar la inquina de la Inquisición porque dijo haber volado de Madrid a Roma en una caña. El vuelo fue tan rápido, contaba, que tomó el desayuno en la madrileña Plaza Mayor y disfrutó el almuerzo en una fonda romana sobre la cual caía la sombra de la basílica lateranense. Cosa de brujería es ésta, pensó alguien que oyó la narración, y fue con el chisme al tribunal dominicano.

El doctor Torralba fue perseguido por la Inquisición. Todos hemos sido perseguidos por ese tribunal, ya en la forma de un papá empeñado en saber por qué llegamos tan tarde, ya en la traza de una esposa empeñada en saber por qué llegamos tan tarde.

Los dominicos, ya se sabe, no se andan con medias tintas, aunque alguien haya dicho que la Inquisición estaba formada por un Cristo, dos candeleros y tres majaderos. Para ellos las cosas son negras o blancas, lo mismo que su hábito. Así, apresaron a Torralba, cosa que lo asustó bastante. Y es que los inquisidores amaban mucho a Dios, pero no al prójimo. Así, su apostólico celo terminaba casi siempre en hoguera para el condenado. Yo creo que valen más las obras buenas –es decir, las obras del amor– que todos los ritos religiosos juntos. Y no creo estar equivocado.

El doctor Torralba no se arredró ante sus severos jueces. Les contó con el mayor candor que en Italia, a donde viajó en calidad de médico de la reina viuda de Portugal, había conocido a un fraile a quien curó de una rara forma de erupción que padecía en una parte que no me es dable mencionar aquí. Como agradecimiento, el fraile aquel le regaló una especie de demonio bueno cuyo nombre era Ezequiel.

Este tal Ezequiel se volvió esclavo del doctor Torralba, un esclavo que todos quisiéramos tener. Le cumplía cualquier deseo, ya fuese de dinero, de mujeres o de poder. Con el primero que le hubiese obsequiado, habría podido satisfacer el doctor Torralba los otros dos, pero el esclavo era generoso. Gracias a sus buenas artes, pudo el médico hacer su mágico viaje aéreo de Madrid a Roma.

Los inquisidores quedaron turulatos al oír aquella relación. Juzgaron que Torralba estaba loco y lo dejaron ir. Meses después, el doctor se presentó motu proprio ante el Tribunal y dijo a los inquisidores que, para corresponder al fino trato que de ellos había recibido, quería comunicarles algo. Había viajado otra vez a Roma el día anterior, montado en su veloz caña, y presenció en la Ciudad Eterna un grande acontecimiento: Roma había sido asaltada por las tropas de Carlos Quinto, y en el asalto perdió la vida el condestable de Borbón.