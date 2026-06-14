Elecciones 2026: En Coahuila no existen sorpresas, salvo una

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Opinión
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    Elecciones 2026: En Coahuila no existen sorpresas, salvo una
    HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La maquinaria priista tiene en Coahuila 100 años entendiendo y perfeccionando el arte de usar los recursos y las instituciones para ganar elecciones

No es sorpresa que haya ganado el PRI de la forma en que lo hizo. Es la tercera vez consecutiva que arrasa con todo, que se lleva el “carro completo”, como dicen.

Pero no es casualidad. La maquinaria priista tiene en Coahuila 100 años entendiendo y perfeccionando el arte de usar los recursos y las instituciones para ganar elecciones. Prueba de ello es que sobrevivieron electoralmente a la brutal violencia y al enquistamiento de Los Zetas hace más de una década. Sobrevivieron al oprobio de la “megadeuda”. Y han sobrevivido a otros desastres como el Metrobús Laguna.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-coahuila-blindado-o-el-ya-cambiale-PB21202827

No es sorpresa que haya ganado el PRI cuando enfrente tiene una oposición domesticada (incluido Morena). No es sorpresa cuando en Morena hay una ausencia de liderazgos estatales y regionales; nadie sabe, por ejemplo, quiénes son las o los presidentes de los comités municipales del partido.

No hubo sorpresas porque, como lo dijo el diputado Alberto Hurtado, a Morena, el principal partido opositor, lo abandonó su dirigencia nacional, en donde a media elección hubo todo un terremoto de cambios. No sólo eso, al Centro le interesó más estar presente en la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua que atender una elección para renovar un Congreso.

La realidad, también, es que a Morena no le interesa Coahuila. Y no le interesa porque, además de pocos votos en términos absolutos, también requiere de territorios gobernados por otros partidos para mantener su retórica. Poseer todo no es sano democráticamente hablando, inclusive para el partido que gobierna gran parte del territorio. Se requieren contrastes y comparaciones. Se necesita que gane otro para que salga la dirigente nacional a decir que hubo compra de votos, que el PRI mantiene un modus operandi. Tener el monopolio nacional de un país evita verse en espejos.

No es sorpresa cuando hay una polarización en el país que ha dividido las simpatías “a favor o en contra de Morena”, pues es allí donde el factor seguridad juega un papel preponderante. La población en Coahuila toma como referencia lo que sucede en otros estados, como Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, y entonces dice: “para qué muevo si aquí estamos bien”. Por eso también la caída estrepitosa del PAN en Coahuila, convertido ya, oficialmente, en una escenografía. El llamado voto útil, que tanto pugnan en otros lados, terminó por sepultar al partido.

Todo ello ha sido alimentado por una campaña del miedo muy sutil y una inoperancia pasmosa de parte de Morena para poder contrarrestar esa narrativa. Porque en la dirigencia guinda creen que con presentarse dos meses antes de una elección y hacer ruido estruendoso van a atraer votos.

AL TIRO

Una sorpresa fue el resultado de Nuevas Ideas: ¿Cómo es posible que con menos de 5 millones de pesos de financiamiento público haya obtenido más de 70 mil votos? De acuerdo con datos del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, el sufragio promedio de este partido costó 66 pesos.

¿Cómo es posible que un partido de reciente creación, sin presencia en redes ni arraigo orgánico en el ecosistema político, sin una sola propuesta sobresaliente que se haya viralizado, sin despliegue en calles ni haberlos visto o escuchado en medios, con algunos cartuchos quemados y otros perfiles desconocidos, además carente de territorio y reflector mediático, haya obtenido más de 70 mil votos?

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sin-transparencia-ni-seguidores-nuevas-ideas-logra-posicionarse-en-coahuila-acusa-oposicion-auspicio-del-pri-NF21244911

Las campañas y los votos se ganan a billetazos. No es secreto. Y con menos de 5 millones de pesos para campañas no es posible obtener lo que obtuvieron. No existe lógica que lo explique.

Algo tendría que hacer el órgano electoral para investigar el financiamiento de Nuevas Ideas y dar claridad y transparencia a su resultado.

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Francisco J. Rodriguez

Francisco J. Rodriguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la universidad La Salle Laguna. Tiene más de 10 años como periodista. Es corresponsal de Vanguardia en la región Laguna, así como reportero investigador de Semanario. Ha trabajado y colaborado en otros medios como Revista de Coahuila, Newsweek en Español, SinEmbargo, W Radio, Imagen Laguna, entre otros. Fue becario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Red Global de Periodismo de Investigación. Ha obtenido premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, así como menciones honoríficas en el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas. Actualmente también se desempeña como corresponsal de El Universal en Coahuila y Durango y es profesor de la Universidad Iberoamericana Torreón.

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