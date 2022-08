SABINAS,COAH.- Un absceso que le detectaron bajo la barbilla y que necesitó intervención médica urgente le salvó la vida, aseguró Elizaldo Varela García, minero del pozo carbonero “El Pinabete”: “Yo pude ser el número 11”.

Elizaldo, minero desde los 14 años de edad -ahora con 53 años- dice que el pasado 25 de julio, lo programaron en el Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) para realizarle la cirugía y extraerle un absceso alojado bajo la barbilla, pero por complicaciones y un cuadro de infección estuvo internado más de 14 días.

Elizaldo dice “yo soy el planchero, yo recibo a los compañeros y el carbón que ellos extraen. Soy el primero que baja y último que sale del pozo.

“Dios quiso que ese miércoles (3 de agosto) no estuviera, me encontraba convaleciente en el IMSS de Nueva Rosita cuando me enteré de la tragedia. El personal médico que me dijo lo que había sucedido”.

“Tuve complicaciones médicas en la cirugía y después se me infectó la herida. Me mantuvieron internado más de lo previsto, por eso no regresé a trabajar, si no me hubiera tocado a mí también, hubiera sido el 11. Solo Dios sabe por qué hace las cosas”, compartió el minero.

Elizaldo pidió a las autoridades dejarlo participar en las labores de rescate “prácticamente nos tienen amarrados de manos. Ellos desconocen el tema, los que le sabemos somos nosotros, lo mineros, los que tenemos años trabajando en esto. Estamos listos para entrar, apenas y se desagüen los pozos”.

Elizaldo recordó que previamente trabajó en un accidente similar hace más de 20 años, en el municipio de Progreso. Cuenta que en aquella ocasión fueron dos mineros los que no pudieron salir cuando el desarrollo minero se inundó.

“Todos son mis amigos, con todos convivo. Me duele, ya platiqué con sus familias; apenas el pasado lunes me dieron de alta y me presenté a trabajar, a ayudar, pero no me dejaron entrar.

“Hasta el martes me dieron la autorización, y aquí estoy, esperando a ver que hay que hacer, que dicen los gringos, que ya están trabajando”.

Varela García aseguró que desde hace más de un año comenzaron a trabajar en el pozo. Dijo que él empezó a laborar en septiembre del 2021, cuando se inició con la fabricación del pozo.

Al preguntarle cuenta con seguridad social, el minero contestó: “me operaron en el IMSS, me pagaron incapacidades ahí en el seguro. Eso debe de significar que sí, sí tenemos seguro. No sé porque dicen que no”.

Tras 16 días del accidente, Elizando dice que la paciencia se agota entre las familias y los mineros, pero tienen que redoblar los esfuerzos y se dijo listo para entrar por sus compañeros “a los mineros los rescatan sus compañeros”, finalizó diciendo el entrevistado.

