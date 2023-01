Entre los comentarios, una ciudadana dijo que en Villa García Zacatecas se encuentran desamparados, pues están desapareciendo jóvenes y “las autoridades no hacen nada, aquí no hay policía municipal, la guardia nacional no aparece por ningún lado y el ejército ni sus luces”.

COMISIÓN ENTRA A HABLAR CON LAS AUTORIDADES

De acuerdo con información proporcionada por los manifestantes de Chaparrosa, y que comparte el portal noticioso local NTR, una comisión está en diálogo en el Palacio de Gobierno. A la reunión asistieron la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales y el Fiscal Genral de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco.

“Dependiendo de lo que resulte, los habitantes determinarán si desbloquean solo un carril de acceso al bulevar, toda vez que advirtieron que si no tienen una respuesta, no desistirán de la manifestación”, da a conocer NTR.

Asimismo, informaron que no permitirán que el gobernador David Monreal Ávila salga de Sauceda de la Borda, donde realizaba su primera audiencia pública del año y que hasta el momento también tienen bloqueado, hasta que la reunión concluya de manera satisfactoria.