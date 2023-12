Zona Metropolitana de Saltillo recibe ozono de Monterrey; Ramos, el más afectado

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó haber detectado ozono proveniente de Monterrey en la Zona Metropolitana de Saltillo.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Santiago Barrio Rosillo, declaró que los horarios en los que se detectó la presencia de ozono ayudaron a determinar que se trata de material transportado.

Explicó que la capital de Coahuila tiene principalmente presencia de ozono y material particulado como pm10 y pm2.5 derivado de la actividad industrial y el flujo vehicular.

Explicó que el ozono es un contaminante secundario porque no se encuentra en la naturaleza, sino que necesita una transformación química, formándose a partir de la interacción de los óxidos de nitrógeno con la radiación solar.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¡Ahórrate 105 mil pesos! Cambia tu crédito de Infonavit de ‘Veces Salario Mínimo’ a ‘Pesos’

Agregó que con lo anterior, las mayores concentraciones de ozono se detectan a la hora de mayor incidencia de radiación solar, es decir, entre las 13:00 y 15:00 horas.

Posteriormente, se pueden tener algunas lecturas altas de ozono, que puede ser ozono residual o también ozono transportado.

“Compartimos la misma cuenta atmosférica que nuestros vecinos de Monterrey. La sierra y la diferencia de altitud nos ayuda bastante a que los contaminantes que se generen allá no nos lleguen, pero en el caso del ozono sí ha sido posible determinar que ha sido transportado de la ciudad de Monterrey porque en horario que no es normal que se tenga una lectura alta, por ejemplo en la madrugada, tenemos de pronto lecturas altas de ozono. Entonces no es otra cosa que ozono transportado”, explicó el ingeniero ambiental.

El dato se informó durante segundo foro RIARA (Red de Innovación del Agua y Recursos Ambientales) 2023 “Desafíos Ambientales en Coahuila: Agua, Aire y Residuos Sólidos” organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECyT) y Consorcio de Redes de Innovación Coperativa (CRIC).

RAMOS ARIZPE, EL MÁS AFECTADO

El funcionario añadió que el municipio de Ramos Arizpe es el más afectado por la contaminación del aire debido a su altura, pues recibe los contaminantes de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Inaugura rector de la UAdeC mural en la Unidad Camporredondo de Saltillo

Barrios Rosillo explicó que luego de la instalación de la nueva estación de monitoreo en Ramos durante el mes de septiembre pasado, se pudieron determinar ciertos aspectos que se venían determinando en la SMA.

“Ramos Arizpe cuenta con una situación muy específica, se encuentra en la parte más baja de lo que pudiéramos denominar el Valle de Saltillo. Por lo tanto, en época de frío, el aire frío tiende a concentrarse en Ramos Arizpe, ocasionando la inversión térmica y llevando todos los contaminantes generados en Saltillo”, detalló.

Por lo anterior, declaró que para este invierno se espera que Ramos Arizpe reporte lecturas de contaminación más altos que los que tendrá Saltillo

No obstante, también aclaró que es pronto para hacer análisis a profundidad de Ramos Arizpe debido a que no se cuenta con la información suficiente gracias al poco tiempo que tiene en operación su estación de monitoreo.

“Es muy pronto todavía para determinar la situación de Ramos Arizpe, necesitamos para cualquier diagnóstico de cualquier ciudad, haber monitoreado las cuatro estaciones del año o de preferencia todo el año para poder empezar a generar estadística”, señaló Barrios.