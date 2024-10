POLITICÓN: Tony Flores, ni austero ni congruente, su transformación circula en Lamborghini

I. AUSTERO, AUSTERO...

A nadie puede resultarle una sorpresa, a estas alturas de la historia, que quienes dicen comulgar con la ideología de la cuatroté se comporten de espaldas a ciertos principios, en particular el de la austeridad −e incluso la pobreza− que tanto pregonaba el expresidente López Obrador . Pero hay quienes de plano se llevan las palmas en eso de ser incongruentes entre lo que dicen creer y lo que hacen. Y, al menos por esta semana, el trofeo le corresponde al muzquense Antonio Flores quien incluso se volvió noticia nacional por circular por las calles a bordo de un Lamborghini “Huracán” cuyo costo ronda los 7.5 millones de pesos.

II. CONSISTENCIA

No es noticia nueva, por cierto, el gusto del petista por los autos de alta gama. Ya en 2022 había presumido uno de la misma marca, aunque de diferente color y más baratito. Vale decir respecto del que ahora presume, que en un acto de identidad partidista, el legislador lo ordenó −o lo mandó a pintar− de color guinda Morena . Así que ya le falta menos camino por recorrer en el proceso de transformación ideológica: lo de los colores ya quedó... ahora habrá que trabajar en la congruencia.

III. PUNTA DE LANZA

Uno de los retos que tiene la UAdeC , dada su condición de máxima casa de estudios en la entidad, es constituirse en referente en materia de inclusión e igualdad. Y es que, debido a su dimensión y presencia en prácticamente toda la geografía del Estado, la cultura universitaria representa una de las palancas más poderosas para avanzar en el proceso de erradicar los patrones socioculturales que generan violencia y discriminación. Una estrategia que la administración de Octavio Pimentel Martínez está impulsando para construir ambientes seguros e inclusivos, más allá de los espacios universitarios, es la realización de los “foros violeta”.

IV. DE AMPLIO ESPECTRO

Los foros, nos cuentan, forman parte de una estrategia más amplia que busca, en primera instancia, erradicar la violencia y la discriminación −en todas sus manifestaciones− de los espacios universitarios, pero que, como consecuencia lógica, tendrá un impacto en la conducta general de la sociedad, pues genera conciencia en dos sentidos: inhibe las conductas indeseables y genera una cultura de condena social hacia quienes incurren en ellas. Habrá que seguir de cerca la estrategia... y sumarse a ella.

V. POLÉMICA DESIGNACIÓN

Ayer se conoció la designación de Iván Márquez como secretario de Inclusión y Extensión Social del PRI en Coahuila. Fue el propio Márquez quien dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales. Carlos Robles Loustaunau, presidente del tricolor, parece haber ignorado los antecedentes controversiales de Márquez, lo cual cuestiona los criterios de selección del expartidazo para puestos de liderazgo. ¿Acaso se consideran irrelevantes los antecedentes? Según los observadores de la vida política local, la designación envía un mensaje negativo sobre la ética y los valores que se priorizan en un momento en que la ciudadanía demanda mayor integridad en la política.

VI. EL PASADO LO PERSIGUE

En el pasado, Márquez se vio involucrado en procesos judiciales por el delito de abuso sexual y enfrentó acusaciones por discriminación en razón de género. Estos graves señalamientos, que en su momento generaron amplia cobertura mediática y debate público, parecen haber sido convenientemente olvidados por la dirigencia del tricolor. Pero, al tratarse de una posición que debe garantizar la “inclusión”, ¿cómo justifica el PRI esta controvertida decisión?

VII. FUTURO INCIERTO

El profesor Mario Cepeda, regidor electo de Torreón, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de lesiones. Según la información proporcionada por las autoridades judiciales, la decisión fue tomada tras una audiencia en la cual se presentaron pruebas suficientes para que el juez determinara su vinculación. A pesar de este revés legal, Cepeda aún goza de su derecho a la presunción de inocencia y el proceso judicial apenas comienza. Este caso ha generado un fuerte debate sobre su futuro en el Cabildo de Torreón, ya que el hecho de estar vinculado a proceso genera incertidumbre sobre su capacidad para asumir el cargo.

VIII. ¿REGIDOR EN PAUSA?

A pesar de que algunos afirman que Mario Cepeda no podrá tomar protesta como regidor tras lo ocurrido, los expertos en materia electoral aseguran que el hecho de estar vinculado no significa que se le haya declarado culpable. Mientras no exista una sentencia firme que lo condene, Cepeda aún tiene el derecho de asumir el cargo. La verdadera duda radica en si el juicio se resuelve antes de que tome protesta, ya que una sentencia condenatoria podría dejarlo inhabilitado para ocupar el puesto.

IX. LISTILLOS