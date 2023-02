Abróchense los cinturones, la NBA inicia la recta final de la temporada

Las cabezas de serie en el Oeste podrían estar cambiando todas las noches.

Y James, quien acaba de superar a Kareem Abdul-Jabbar por el récord de puntos de la NBA, dice que los 23 juegos que les quedan a los Lakers tienen un significado sumamente importante.

No fue a los playoffs el año pasado. No puede imaginar quedarse fuera de nuevo.“No quiero verme sin ser parte de la postemporada durante dos años seguidos. Simplemente no es parte de mi ADN”, dijo James.