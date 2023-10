¡Adiós, Ángel Sosa! Suspenden a directivo de Querétaro por pelea con Tiago Volpi

Volpi, al respecto, detalló que el directivo se molestó porque anotó gol, por la vía penal, aunque aclaró que él nunca le “faltaría al respeto a Querétaro”, ya que es el equipo que le abrió las puertas en México.

“Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”, declaró Volpi.

El guardamenta brasileño llegó a México para jugar con el Querétaro del 2015 al 2018, por lo que explicó que si bien, le tiene mucho respeto al club que le dio la mano en su ingreso al país, no iba a “dejar de patear un penal, más cuando soy el cobrador oficial, porque es mi exequipo”, argumentando que cree que ese fue el motivo de la molestia.

”No tiene lógica y sería una falta de respeto a la afición de Toluca. Se molestó por eso, me empezó a dar muchas cosas, vino a pechearme, poner su cabeza en mi cara y me calenté. no pasó de eso”.

Finalmente, Gallos Blancos recibió un apercibimiento, por lo que, de reincidir o provocar otro acto similar, estarían recibiendo una sanción y castigo formal.