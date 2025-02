Embajada de Corea condena agresión a Fátima, fanática del K-pop víctima de acoso y bullying en su secundaria

TE PUEDE INTERESAR: Niña de secundaria es empujada del segundo piso por su bully; quizás ya no vuelva a caminar

Luego que se diera a conocer la historia de Fátima ‘Z’ , la estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria Diurna No. 236 en Iztapalapa, Ciudad de México , que fue arrojada desde un edificio de varios metros de altura a manos de sus compañeros que presuntamente le hacían bullying por a su afición al K-pop , provocó que la Embajada de Corea del Sur en México se sumara al rechazo de las agresiones.

“Reprobamos cualquier agresión física, verbal, psicológica o cibernética que jóvenes sufran por sus aficiones a Corea”, dictó el comunicado.

Además, exhortó a las autoridades pertinentes a poner atención a cualquier acto de acoso en las escuelas o comunidades.

A voz del Centro Cultural Coreano en México se manifestaron contra estos actos de violencia.

“El Centro Cultural Coreano se suma al rechazo por las agresiones, acoso y #Bullying escolar que sufrió la niña Fátima por sus preferencias por el #K-Pop #Hallyu #CulturaCoreana”, se lee en su comunicado.

FANÁTICAS EXIGEN JUSTICIA

Por esta agresión, la comunidad mexicana que admira la cultura coreana exigió justicia por medio de redes sociales ante el caso.

La cuenta fanbase de BTS en México, BTS México, expuso: “Nos encontramos en una sociedad que sigue permitiendo que los gustos, las pasiones y las diferencias sean motivo de rechazo y violencia. No debería ser así. Escuchar música distinta no puede ser una razón para que alguien sea marginado, y sin embargo, este caso nos demuestra que todavía hay mucho camino por recorrer. No es solo por Fátima, es por cada persona que ha sido atacada por ser diferente, por vivir sus gustos con autenticidad y sin miedo.”