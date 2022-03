Aficionada insulta a Naomi Osaka y con tristeza es eliminada del Masters de Indian Wells

“ No oí lo que dijo la señora porque estaba muy centrada en mi juego, en mi servicio, no entendí lo que dijo ”, comentó Kudermetova. “ Pero después de ese momento, vi a Naomi, empezó a llorar ”.

Osaka iba perdiendo en el primer set cuando una mujer en las gradas exclamó “ Osaka, apestas ”. La estrella japonesa se dirigió a la juez de silla para preguntar si se podía hacer algo. Pero la juez explicó que no sabía quién había sido y no podía hacer nada al respecto.

Más tarde, Osaka habló con el público entre lágrimas: “Para ser sincera, me han gritado antes, y no me importó mucho, pero que me griten aquí...”, dijo.

“Vi un video de Venus y Serena (Williams) insultadas aquí, si no lo han visto deberían hacerlo”, dijo Osaka. “No sé por qué, pero me afectó y pensé mucho en ello. Intento no llorar”.

Las hermanas Williams fueron increpadas por aficionados en Indian Wells en 2001. Su padre dijo que había recibido insultos racistas. Las dos hermanas boicotearon el torneo durante años hasta regresar finalmente.

