Aguacate mexicano: el verdadero protagonista del Super Bowl

Aunque es el 11 de febrero cuando se celebrará la edición desde Las Vegas, Nevada, entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City , en Michoacán el SB empieza seis semanas antes del kick off. En esta ocasión, a más de mil 656 millas de la sede ( 2 mil 665 kilómetros ).

“Es un mecanismo muy estricto (...) Hay un programa que sigue el departamento de Estados Unidos, para estar presentes en todo el proceso. No trabajamos solitos , nos tienen que mandar un inspector permanente, las 24 horas, para vigilar que todos los procesos se cumplan según los estándares. México manda otro inspector, es muy puntual la forma en la que se cumple cada uno de los requisitos , para que llegue una fruta al otro lado de la frontera”, comparte Héctor Avilés.

Al final, la fletera se lo lleva en cámaras refrigeradas hasta EUA, mismas que no se pueden abrir en ningún momento.

“En el 2023, tuvimos pocas incidencias. En el 2022 nos robaron ocho unidades. En promedio se roban de ocho a 10 camiones cada año . Nos despojan con un comando, no se llevan el camión. Se avienta toda la carga de un camión a otro en cinco minutos, tienen una destreza increíble”, lamenta el gerente general de Abokados.

“Puedes tomar las medidas que quieras, siempre y cuando cumplas el programa que toman las autoridades mexicanas y extranjeras, que es no abrir el camión hasta su destino . Lo sellan y ya no puedes abrirlo. Hay temporadas en las que el valor de la fruta está por los cielos y son escoltados los fletes ”, agrega Avilés.

El tamaño mínimo de un aguacate que se exporta a los Estados Unidos es de 110 gramos, el máximo es de 240 gramos, y el principal consumidor es el estado de California, aunque Texas es el que más recibe y compra aguacate mexicano. En anaquel, el valor del aguacate ronda los 2.5 dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Team Checo Pérez debuta en 5to lugar del E1 Series; el Equipo Brady se quedó con la victoria

“En el empaque somos muy inclusivos, le damos trabajo a gente humilde que con su destreza se hace muy valiosa, no saben qué es el Super Bowl, tienen la noción que es una temporada de trabajo fuerte y que es la que tienen mejores ingresos”, narra Héctor.

“Aquí no hay Año Nuevo, ni nada de eso, bueno sí descansan los trabajadores, pero las huertas siguen trabajando y los productores propician que la fruta esté lista para ese momento, para el Super Bowl. No se vende más en esa época porque desgraciadamente es un producto perecedero, y el vendedor no puede prepararse comprando meses antes”.