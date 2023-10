Al más puro estilo de Chivas: sorprenden a Neymar, Vinicius y Richarlison conviviendo con mujeres en concentración de Brasil

“Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verle. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él?

“Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no? Vete a la mierda. Yo estoy bien. Estoy con un tipo con el que hablo. Soy soltera, él es soltero. ¿Ni siquiera puedo estar con el tipo en paz?”, afirmó Leticia en el mensaje.

Este asunto recuerda a lo sucedido en el entorno de las Chivas, hace dos semanas, cuando Alexis Vega, “Chicote” Calderón y Raúl Martínez metieron mujeres a la concentración del Rebaño, luego del duelo ante el Toluca.