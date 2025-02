Rodrigo Huescas y Copenhague van contra el Chelsea en Octavos de la Conference League

A pesar de no ser titular indiscutible, el exjugador de Cruz Azul aprovechó su oportunidad y estuvo cerca de marcar un doblete, ya que también estrelló un disparo en el poste.

Tras el partido, expresó su felicidad por el gol decisivo: “Sólo corrí, continué con la jugada, vi que Jordan (Larsson) iba con la pelota, hubo dos rebotes, el balón quedó frente a mí, disparé y fue gol. Estoy muy contento con eso”, declaró a Fox Sports.

Antes del sorteo, Huescas ya había manifestado su deseo de enfrentar al Chelsea. “Sería increíble jugar contra ellos porque es un club muy grande. No va a ser fácil, son un equipo competitivo, pero sería una gran experiencia”, comentó.

Ahora, su deseo se ha cumplido y tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los históricos del fútbol inglés.

En otros cruces, el Real Betis se enfrentará al Vitoria Guimaraes, mientras que la Fiorentina jugará contra el Panathinaikos.

OTRO MEXICANO EN LA CONFERENCE LEAGUE: HERIBERTO JURADO CON EL CERCLE BRUJAS

Otros duelos incluyen al Molde FK ante el Legia de Varsovia, el Jagiellonia Bialystock contra el Cercle Brujas, donde juega el mexicano Heriberto Jurado, además del FC Lugano vs. Celje, Pafos vs. Djurgarden y Rapid de Viena vs. Borac.