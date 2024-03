Alessandro del Piero llegaría a este club en México para buscar el título

Peluche Caligari quiere romper el mercado de fichajes de la Kings League Américas. El equipo que dirigen Gabriel y Alex Montiel, mejor conocidos como Werevertumorro y El Escorpión Dorado, buscarán incorporar una de las máximas leyendas del futbol a su escuadra: el exgoleador italiano, Alessandro del Piero.

El exromperredes de la Juventus de Turín, quien actualmente no se encuentra en alguna actividad relacionada con el balompié y solo ha realizado obras altruistas, podría ser el nuevo atacante de la institución que dirigen ambos streamers.

El equipo, que fue nombrado tras una serie por YouTube que armaron los hermanos Montiel hace unos años, es uno de los favoritos de la gente y de momento marcha invicto, después de tres jornadas, por lo que están levantando la mano para llevarse el campeonato en el primer split. Del Piero sería su fichaje número 13, mismo que les beneficiaría no solo en la cancha, sino en el marketing.

TE PUEDE INTERESAR: Lucha libre mexicana de luto: tras accidente en el ring, Rey Destroyer pierde la vida

Alex, quien personifica al Escorpión, reveló la intención de fichar al “Pinturicchio” en el programa de YouTube Wefere Pódcast: “¿sabes con quién tengo sentimiento encontrado porque me escribe y me responde? Pero no me dice si sí o qué?.