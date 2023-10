Alexa Moreno consigue boleto a Juegos Olímpicos de París 2024

México se engalana en el Campeonato Mundial de Gimnasia que se realiza en Amberes, Bélgica, donde la nacida en Mexicali, Alexa Moreno, ha conseguido un boleto para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista bajacaliforniana selló su pase a la que será su tercera justa olímpica gracias a sus buenas notas en el All Around, tras quedar entre las mejores 14 competidoras de países que no entraron en los 12 primeros en prueba por equipos.

