Ambriz quiere a Macías en el Santos y recuperar la mejor versión del delantero mexicano

POR EL BIEN DEL FUTBOL MEXICANO, AMBRIZ RECUPERARÁ A MACÍAS

A falta de detalles contractuales, José Juan está por convertirse en nuevo refuerzo del Santos, y en entrevista con ESPN, Nacho Ambriz, aseguró que ve mucho potencial en Macías para ser el goleador del equipo coahuilense.

“Las cuestiones van muy avanzadas, hoy a la mañana los mensajes me dijeron que va todo muy encaminado a que se diera, es un chico joven todavía que es una buena apuesta para mí, es un jugador que yo conozco, sé lo que me puede rendir, sé lo que me puede dar, entiendo que podrán decir que hace mucho que no juega y que tuvo lesiones. Hablé con él, le pregunté cómo estaba, le dije que había la posibilidad de que viniera Santos de Torreón, si le agradaba la idea y me dijo que sí. Lo que más me gustó es que él quiere una revancha y si tú estás con esas ganas de esa revancha, bienvenido seas”, compartió Ambriz en entrevista.

“Confío en que esta semana podrán confirmarme que está todo cerrado. También me ayuda que ha hecho una buena pretemporada con Chivas y no parte de cero para qué llegué bien a mi equipo, ahora nada más hay que volvernos a conocer, hay que sacar de nueva cuenta ese futbol que tiene y aprovecharlo junto a la juventud que tenemos como Santiago Muñoz”, agregó el estratega mexicano.