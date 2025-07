Sheinbaum califica de ‘irrespetuosas’ declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán en EU

Tras la declaratoria de culpabilidad de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’ en Estados Unidos, por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “irrespetuosas” las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman; además, rechazó que exista alguna relación de complicidad con el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

En conferencia de prensa, organizada en un auditorio del hospital Pediátrico de Sinaloa para hablar del tema, Sheinbaum Pardo calificó como “irrespetuosas” las declaraciones del abogado Lichtman, quien aseguro que es “absurda” la idea de que México participara en un acuerdo entre el narcotraficante confeso y el gobierno de Estados Unidos.

“No establecemos contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos”, señaló la Presidenta Sheinbaum.

“Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la fiscalía”, respondió.