Ticos ya andan ‘renunciando’ a Miguel Herrera como entrenador de su selección

Los rumores de que lo quieren correr del combinado de Costa Rica siguen, sin embargo él se dice tranquilo y que no hay de qué preocuparse

El ambiente del futbol en Costa Rica ha sido sacudido por versiones que apuntan a una posible salida anticipada de Miguel Herrera como director técnico de la selección nacional. De acuerdo con reportes de medios como Teletica Deportes, el entrenador mexicano estaría considerando dejar su cargo tras la Copa Oro 2025, donde logró llevar al equipo hasta los cuartos de final.

No obstante, el propio Herrera salió a desmentir dichos rumores de manera tajante. En entrevista con Columbia, el ‘Piojo’ fue directo y sin rodeos: “Me gustaría desmentir todo lo que ha salido en las últimas horas. Es puro chisme, esa es la realidad. Quien lo haya inventado, pues no tenía nada qué hacer. Yo estoy con Costa Rica al cien por cien y me voy a quedar aquí hasta el Mundial, en donde estoy seguro que haremos un gran papel.”

TE PUEDE INTERESAR: Guido Rodríguez y José ‘Pantera’ Zúñiga serían refuerzos del América para el Apertura 2025

A pesar de sus declaraciones, el tema no ha dejado de alimentar las conversaciones dentro del entorno futbolístico costarricense. Versiones extraoficiales apuntan a que Herrera ha despertado el interés de clubes importantes de Sudamérica y de la Liga MX, donde su perfil como estratega experimentado y de carácter fuerte continúa siendo muy valorado.

El factor económico, por supuesto, podría ser clave si alguna oferta supera ampliamente lo que hoy percibe al frente del combinado centroamericano.

Desde su arribo a Costa Rica a inicios de año, Herrera ha tenido un impacto notable en la selección. En sus primeros nueve encuentros como técnico, el balance es más que positivo: seis victorias, un empate y solo dos derrotas. Un registro que no solo ha devuelto la ilusión a los aficionados, sino que también ha sembrado expectativas altas de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

SERÁ QUE LE HAN LLEGADO OFERTAS

Pero más allá de los números, lo que ha llamado la atención es el estilo de juego que el mexicano ha imprimido en el equipo. Bajo su liderazgo, los ticos han adoptado un planteamiento más agresivo y dinámico, con una propuesta ofensiva que ha sido bien recibida tanto por la afición como por los propios jugadores, quienes han mostrado mayor confianza y cohesión en la cancha.

Sin embargo, la posibilidad de su salida genera inquietud. La continuidad del proyecto está en juego, y los seguidores del fútbol costarricense se preguntan si Herrera resistirá las tentaciones externas o si terminará aceptando un nuevo desafío fuera del país.

Por ahora, el ‘Piojo’ mantiene su palabra y sigue enfocado en preparar a la selección para los retos venideros. Pero mientras el panorama no se aclare, su futuro seguirá siendo motivo de especulación. Solo el tiempo confirmará si su compromiso se mantiene firme o si el fútbol internacional lo seduce una vez más.