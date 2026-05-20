Asaltan a periodista deportivo durante transmisión en vivo y el momento queda grabado

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Asaltan a periodista deportivo durante transmisión en vivo y el momento queda grabado
    El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba una transmisión en vivo del programa “Blabla deportivo”. FOTO: “Blabla deportivo”

El delincuente amenazó al comunicador con una pistola y robó su automóvil ante la mirada de miles de espectadores en redes sociales.

El periodista deportivo Fernando Vargas vivió momentos de tensión luego de ser víctima de un violento asalto mientras realizaba una transmisión en vivo desde su automóvil. El hecho ocurrió la noche del martes durante la emisión del programa “Blabla deportivo”, donde el comunicador analizaba temas relacionados con el baloncesto.

Lo que parecía una transmisión habitual cambió de forma drástica en cuestión de segundos. Mientras Vargas hablaba frente a la cámara, un hombre se acercó por el lado del conductor y abrió la puerta del vehículo para cometer el robo. El periodista fue sorprendido por el delincuente, quien lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a bajar del automóvil.

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se escucha claramente la amenaza del asaltante y el sonido de la pistola. De acuerdo con lo observado en la grabación, el criminal exigió a Fernando Vargas que entregara sus pertenencias y las llaves del vehículo.

A pesar del momento de pánico, el periodista logró tomar su teléfono celular antes de descender del coche. Sin embargo, la transmisión seguía activa y los espectadores pudieron escuchar parte de la situación en tiempo real. Ante lo ocurrido, el conductor del programa, Ed Martínez, reaccionó con sorpresa y preocupación al pronunciar “no puede ser”, antes de enviar la emisión a un corte comercial.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir imágenes del rostro del presunto ladrón, ya que su cara quedó visible durante algunos segundos en la grabación. Varias publicaciones etiquetaron a autoridades de Morelos con el objetivo de ayudar a identificar y localizar al responsable.

$!El hecho ocurrió la noche del martes durante la emisión del programa “Blabla deportivo”.
El hecho ocurrió la noche del martes durante la emisión del programa “Blabla deportivo”. FOTO: “Blabla deportivo”

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la detención del sospechoso ni sobre el avance de las investigaciones. El video del asalto se volvió viral debido a la crudeza de las imágenes y porque evidencia los riesgos de inseguridad que enfrentan ciudadanos y periodistas en distintas regiones del país.

El incidente también abrió nuevamente el debate sobre la violencia y los delitos que ocurren a plena luz del día, incluso cuando las víctimas se encuentran realizando actividades públicas o transmisiones en vivo para internet.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Deportes
Inseguridad

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila
El perdido

El perdido
true

AMLO: El asset cubano

El gasto en pensiones pasó de 3.4% del PIB en 2018 a 5.7% en 2024, impulsado por nuevos programas sociales del Gobierno federal.

Gasto en pensiones en México podría representar 6% del PIB en 2026
La institución dijo que el fenómeno podría presionar la inflación general en 0.52 puntos porcentuales.

Prevén alza en precios de agropecuarios por ‘El Niño’
El Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio con ofertas en línea y recomendaciones para evitar fraudes digitales.

Hot Sale 2026: fechas, consejos y medidas para comprar seguro durante la temporada de descuentos
Miles de trabajadores inscritos en la Ley 97 del IMSS podrían acceder en 2026 a una pensión equivalente al 100% de su último salario sin esperar a cumplir 65 años.

¿Pensión al 100%?... estos son los trabajadores de Ley 97 que la pueden recibir sin cumplir los 65 años en 2026
Desde el folk hippie de los sesenta hasta el autotune que revolucionó el pop moderno, Cher construyó una carrera imposible de encasillar.

¡Cher cumple 80 años!... la cantante que sobrevivió a todas las épocas del pop