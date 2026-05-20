Prevén alza en precios de agropecuarios por ‘El Niño’

La institución destacó que el impacto se concentrará en el subíndice de frutas y verduras, con una transmisión ligeramente rezagada hacia el subíndice de pecuarios, conforme la escasez de forraje y agua en la temporada de verano se refleje en costos de producción.

El principal impacto de “El Niño” sobre la economía mexicana sería a través de mayores precios de agropecuarios y se vería reflejado en la inflación a partir del segundo semestre del año, consideró Banamex en un análisis.

Considerando los episodios previos de este fenómeno, Banamex estimó que podría presionar la inflación general en 0.52 puntos porcentuales (actualmente proyecta la inflación a cierre de año en 4.3% ).

El fenómeno climático denominado “El Niño” se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas oceánicas en el Pacífico, lo que influye en lluvias y sequías a nivel global.

La institución indicó que los efectos de “El Niño” en México no son homogéneos y llevan en general a mayor precipitación en el norte y sequías en el sur, lo que podría implicar mayores precios en algunos cultivos de frutas y verduras.

Señaló que en el norte del país (Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California) tiende a registrarse mayor precipitación, con un impacto mixto para la economía, ya que las lluvias podrían favorecer a cultivos de hortalizas de exportación, pero también aumenta el riesgo de heladas fuera de temporada e inundaciones, dañando cultivos de jitomate, trigo y maíz.

Mientras que en la región centrosur -debajo de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz -, “El Niño” reduce de manera consistente la precipitación, lo que impacta a través de sequías, donde los cultivos de mayor exposición son el café, caña de azúcar, maíz, frijol y aguacate. A lo anterior se agregan los mayores precios internacionales que pueden afectar también a los mercados domésticos.

Consideró que el efecto final dependerá de la intensidad con la que se presente “El Niño”, además algunos factores podrían compensar el impacto a la inflación como un tipo de cambio estable, subsidios a tarifas eléctricas, política de precios de garantía en granos e importación de maíz y frijol desde Estados Unidos en caso de déficit.