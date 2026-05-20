Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

La inversión de mil millones de dólares de General Motors (GM) para que el Chevrolet Aveo vuelva a producirse en México —en Ramos Arizpe, Coahuila—, así como la SUV Groove, fue celebrado por analistas y medios de comunicación, impulsando las expectativas del “Plan México”. Aquí te decimos las ventas, producción y precios de estos dos vehículos que traerán a Coahuila en los últimos años. Desde marzo de 2008 se comercializan los vehículos Chevrolet Aveo en México. En julio de 2008 se comenzaron a producir y su actividad paró a comienzos de 2018, alcanzando un total de 630 mil 7 unidades en casi 10 años, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por otro lado, el Chevrolet Groove comenzó a venderse en octubre de 2021 en México (importados de China), alcanzando una comercialización hasta el año de 2025 por una cifra de 65 mil 587 unidades vendidas en México, según datos observados del RAIAVL.

Tan solo en 2025 se vendieron 61 mil 64 unidades Aveo en México provenientes de China, y, en lo que va de 2026, se han vendido 23 mil 726 Aveo en territorio mexicano producidos en Asia. Por otro lado, el Groove ha vendido al mercado mexicano, hasta abril de este año, 6 mil 319 unidades, elevando sus ventas 14% con respecto al mismo periodo de 2025. ¿SON CARROS ACCESIBLES? De los tres modelos que se comercializan de Chevrolet Aveo 2026 en México (LS, LT y LT Plus) los precios de contado publicados en la página oficial de Chevrolet en México, se encuentran en el rango de 328 mil 500 a 385 mil pesos mexicanos, lo que equivaldría a un valor de más de 3 años de hasta un salario mínimo en México.

En cambio, el Groove 2026 tiene un precio —dependiendo de la versión del vehículo— desde 414 mil hasta 492 mil pesos mexicanos con información de Chevrolet México. Ambos modelos no se consideran de lujo ya que la Cadillac Escalade 2026 tiene un precio inicial de 2 millones 941 mil pesos mexicanos y es considerada una marca de lujo de GM. AVEO ES LA SEGUNDA MARCA MÁS VENDIDA EN MÉXICO De enero a abril de 2026, el Aveo fue el segundo vehículo más vendido en México, con 23 mil 726 unidades comercializadas, apenas mil 896 menos respecto del Nissan Versa, que continúa siendo el modelo más vendido del país, según el RAIAVL.

Mientras que la Groove es la SUV más vendida por GM en México, con aumentos sostenidos en sus ventas desde 2022; comparando los primeros 4 meses de 2022 y el mismo periodo de 2026, las ventas han crecido 48.57%, con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.

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