Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila
    Son carros que se pueden considerar no de lujo de GM; el Aveo cuesta un tercio de millón de pesos y el Groove, su versión más equipada, casi medio millón de pesos. VANGUARDIA

Después de ocho años regresa a México la producción del Chevrolet Aveo y tendrán su manufactura sede en Ramos Arizpe

La inversión de mil millones de dólares de General Motors (GM) para que el Chevrolet Aveo vuelva a producirse en México —en Ramos Arizpe, Coahuila—, así como la SUV Groove, fue celebrado por analistas y medios de comunicación, impulsando las expectativas del “Plan México”. Aquí te decimos las ventas, producción y precios de estos dos vehículos que traerán a Coahuila en los últimos años.

Desde marzo de 2008 se comercializan los vehículos Chevrolet Aveo en México. En julio de 2008 se comenzaron a producir y su actividad paró a comienzos de 2018, alcanzando un total de 630 mil 7 unidades en casi 10 años, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-de-china-a-ramos-arizpe-gm-traslada-produccion-de-chevrolet-aveo-y-groove-un-exito-del-plan-mexico-GL20811698

Por otro lado, el Chevrolet Groove comenzó a venderse en octubre de 2021 en México (importados de China), alcanzando una comercialización hasta el año de 2025 por una cifra de 65 mil 587 unidades vendidas en México, según datos observados del RAIAVL.

$!La SUV más vendida de GM en México arrancó sus ventas en octubre de 2021.
La SUV más vendida de GM en México arrancó sus ventas en octubre de 2021. CHEVROLET

Tan solo en 2025 se vendieron 61 mil 64 unidades Aveo en México provenientes de China, y, en lo que va de 2026, se han vendido 23 mil 726 Aveo en territorio mexicano producidos en Asia. Por otro lado, el Groove ha vendido al mercado mexicano, hasta abril de este año, 6 mil 319 unidades, elevando sus ventas 14% con respecto al mismo periodo de 2025.

¿SON CARROS ACCESIBLES?

De los tres modelos que se comercializan de Chevrolet Aveo 2026 en México (LS, LT y LT Plus) los precios de contado publicados en la página oficial de Chevrolet en México, se encuentran en el rango de 328 mil 500 a 385 mil pesos mexicanos, lo que equivaldría a un valor de más de 3 años de hasta un salario mínimo en México.

$!Solo por detrás del Nissan Versa, el Aveo es la segunda marca más vendida en México.
Solo por detrás del Nissan Versa, el Aveo es la segunda marca más vendida en México. CHEVROLET

En cambio, el Groove 2026 tiene un precio —dependiendo de la versión del vehículo— desde 414 mil hasta 492 mil pesos mexicanos con información de Chevrolet México. Ambos modelos no se consideran de lujo ya que la Cadillac Escalade 2026 tiene un precio inicial de 2 millones 941 mil pesos mexicanos y es considerada una marca de lujo de GM.

AVEO ES LA SEGUNDA MARCA MÁS VENDIDA EN MÉXICO

De enero a abril de 2026, el Aveo fue el segundo vehículo más vendido en México, con 23 mil 726 unidades comercializadas, apenas mil 896 menos respecto del Nissan Versa, que continúa siendo el modelo más vendido del país, según el RAIAVL.

https://vanguardia.com.mx/noticias/deudas-en-mexico-se-disparan-familias-deben-casi-8-veces-su-ingreso-GI20826462

Mientras que la Groove es la SUV más vendida por GM en México, con aumentos sostenidos en sus ventas desde 2022; comparando los primeros 4 meses de 2022 y el mismo periodo de 2026, las ventas han crecido 48.57%, con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Producción
Sector Automotriz
Economía

Localizaciones


China
Coahuila
Ramos Arizpe

Organizaciones


General Motors
INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ensayo judicial

Ensayo judicial
true

Rocha Moya, ejemplo vivo de la impunidad en la nefasta 4T
El alto nivel de empleo formal refleja el dinamismo económico de la ciudad.

Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe
El Aveo es el modelo que más importa General Motors desde Asia al ser uno de los consentidos del mercado mexicano.

Lideran Aveo y Groove importaciones de GM desde Asia para México
La cartelera del FutFest contempla presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas y espectáculos homenaje a artistas del regional mexicano y la música popular.

Saltillo vivirá la fiebre mundialista con más de 120 actividades en el FutFest 2026
Dinos de Saltillo permanece en la pelea por los playoffs a una semana del cierre de temporada regular.

Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs
El sector de la construcción residencial en EU, que depende en gran medida de la mano de obra migrante, ha comenzado a desacelerarse debido a la escasez de trabajadores especializados tras la intensificación de las deportaciones.

Las deportaciones de Trump están costando empleos a los estadounidenses, según un estudio
El conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa, mientras el presidente estadounidense Donald Trump reitera sus amenazas de nuevas acciones militares contra Irán.

Así es como Irán ganó influencia en la guerra contra EU