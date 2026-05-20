¿Pensión al 100%?... estos son los trabajadores de Ley 97 que la pueden recibir sin cumplir los 65 años en 2026

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar tras la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar , un mecanismo que busca complementar las pensiones de ciertos trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el esquema de cuentas individuales.

Durante años, jubilarse antes de los 65 años significó para muchos trabajadores mexicanos aceptar una reducción considerable en sus ingresos. La idea de retirarse anticipadamente casi siempre estaba ligada a recibir menos dinero cada mes, aun después de décadas de trabajo formal.

A partir de 2026, algunos empleados registrados bajo la llamada Ley 97 podrían obtener una pensión equivalente a su último sueldo sin necesidad de esperar a cumplir la edad tradicional de retiro. El beneficio, no obstante, está dirigido únicamente a un grupo específico de cotizantes que cumplan reglas muy concretas.

QUIÉNES SÍ PUEDEN RECIBIR LA PENSIÓN AL 100%

El esquema aplica exclusivamente para trabajadores inscritos en la Ley 97, es decir, aquellas personas que comenzaron a cotizar en el IMSS después del 1 de julio de 1997, fecha en la que arrancó el sistema ligado a las Afores.

Esto deja fuera a quienes pertenecen a la antigua Ley 73, ya que sus pensiones se calculan bajo criterios distintos relacionados con salarios promedio y años laborales previos a la reforma del sistema.

Uno de los puntos más relevantes es que los beneficiarios no necesitan esperar hasta los 65 años. El trámite puede iniciarse mediante la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada, disponible para personas de entre 60 y 64 años que cumplan con el número mínimo de semanas cotizadas exigidas por el IMSS para el año correspondiente.

EL SALARIO TAMBIÉN DEFINE QUIÉN ENTRA AL BENEFICIO

Aunque el programa ha generado expectativa entre trabajadores próximos al retiro, el complemento económico no es universal. Existe un límite salarial que funciona como filtro principal.

El apoyo está dirigido a quienes tengan un último salario mensual que no supere el promedio registrado ante el IMSS, cifra cercana actualmente a los 16 mil 777 pesos mensuales, aunque este monto puede actualizarse conforme a indicadores económicos e inflación.

Además, la resolución oficial de pensión debe haberse emitido a partir de mayo de 2024, fecha en que entró formalmente en operación el fondo complementario impulsado por el Gobierno federal.

ASÍ FUNCIONA EL COMPLEMENTO DEL FONDO DE PENSIONES

El objetivo central del programa es cubrir la diferencia entre lo que entrega la cuenta individual del trabajador y el ingreso mensual que recibía antes de jubilarse.

Por ejemplo, si una persona de 61 años tenía un sueldo de 12 mil pesos mensuales, pero su ahorro en la Afore únicamente le permite obtener una pensión de 6 mil 500 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar podría aportar el resto para alcanzar el monto equivalente a su último salario.

La intención es evitar que el retiro anticipado se traduzca automáticamente en una caída severa del nivel de vida. Para miles de trabajadores formales, esta posibilidad representa un cambio importante en la planeación financiera de su jubilación.

ESPECIALISTAS PIDEN REVISAR CADA CASO INDIVIDUAL

Expertos en seguridad social señalan que no todos los trabajadores de la Ley 97 podrán acceder automáticamente al beneficio, ya que cada expediente depende de factores específicos.

• Edad exacta del solicitante

• Número de semanas cotizadas

• Salario base registrado ante el IMSS

• Fecha oficial de resolución de pensión

• Monto acumulado en la Afore

También advierten que iniciar el trámite sin verificar previamente los requisitos podría derivar en resoluciones desfavorables o pensiones inferiores a las esperadas.

Mientras el costo de vida continúa presionando el bolsillo de millones de familias, este tipo de mecanismos de apoyo cobran relevancia para quienes buscan estabilidad económica en la última etapa de su vida laboral.

“La intención es que los trabajadores no pierdan capacidad económica al retirarse antes de los 65 años”, explican especialistas en materia pensionaria sobre el funcionamiento del fondo complementario.