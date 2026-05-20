Gasto en pensiones en México podría representar 6% del PIB en 2026

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    Gasto en pensiones en México podría representar 6% del PIB en 2026
    El gasto en pensiones pasó de 3.4% del PIB en 2018 a 5.7% en 2024, impulsado por nuevos programas sociales del Gobierno federal. REFORMA

Advierte la OCDE que pensiones universales en México reducen pobreza, pero ponen presión sobre la sostenibilidad fiscal

Aunque las pensiones universales han contribuido a reducir la pobreza en México, también generan inquietudes sobre su sostenibilidad a largo plazo debido al limitado espacio fiscal y al bajo nivel de ingresos, señaló la OCDE.

El gasto en pensiones, dimensionó el organismo, ha aumentado considerablemente al incrementarse en 2.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos siete años, debido a la rápida expansión de las pensiones universales no contributivas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-al-100-estos-son-los-trabajadores-de-ley-97-que-la-pueden-recibir-sin-cumplir-los-65-anos-en-2026-EL20817012

De acuerdo con datos de la OCDE, el gasto público en pensiones contributivas y no contributivas en México pasó de representar 3.4 por ciento del PIB en 2018 a 5.7 por ciento en 2024, periodo que abarcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, la OCDE estima que el gasto público total en pensiones escale a 6.0 por ciento del PIB en 2026, impulsado por la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, introducida en 2025 y que ampliará aún más la cobertura.

“Las pensiones universales (...) suscitan inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la equidad intergeneracional en un contexto de espacio fiscal limitado e ingresos bajos”, indicó la OCDE en su reporte Economic Surveys: Mexico 2026.

La organización internacional señaló en el documento, publicado en el primer trimestre del año, que estos programas deben evaluarse rigurosamente más allá de sus efectos a corto plazo sobre la pobreza.

Además, advirtió que cualquier aumento adicional en los niveles de prestaciones debe diseñarse cuidadosamente para preservar los incentivos de participación en el sector laboral formal y en el sistema de pensiones contributivo.

El pasado 7 de mayo, la SHCP afirmó en una nota informativa que las pensiones no contributivas también deben evaluarse por su impacto social y defendió que éstas han sido un instrumento central para reducir la pobreza entre personas adultas mayores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-bienestar-2026-que-letras-y-apellidos-reciben-el-pago-de-6-mil-400-pesos-del-18-al-27-de-mayo-GD20763713

Entre 2018 y 2024, la Secretaría de Hacienda reportó que la pobreza extrema en adultos mayores se redujo de 8.8 a 3.8 por ciento, mientras que la pobreza general en este grupo disminuyó de 43.2 a 23.6 por ciento en el mismo periodo, lo que representó 1.3 millones de personas menos.

La dependencia federal destacó que las pensiones no contributivas tienen una función redistributiva, contribuyen a reducir la vulnerabilidad y fortalecen el ingreso de los hogares con menor capacidad de generar recursos laborales.

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