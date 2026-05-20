Gasto en pensiones en México podría representar 6% del PIB en 2026

El gasto en pensiones, dimensionó el organismo, ha aumentado considerablemente al incrementarse en 2.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos siete años, debido a la rápida expansión de las pensiones universales no contributivas.

Aunque las pensiones universales han contribuido a reducir la pobreza en México, también generan inquietudes sobre su sostenibilidad a largo plazo debido al limitado espacio fiscal y al bajo nivel de ingresos, señaló la OCDE.

De acuerdo con datos de la OCDE, el gasto público en pensiones contributivas y no contributivas en México pasó de representar 3.4 por ciento del PIB en 2018 a 5.7 por ciento en 2024, periodo que abarcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, la OCDE estima que el gasto público total en pensiones escale a 6.0 por ciento del PIB en 2026, impulsado por la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, introducida en 2025 y que ampliará aún más la cobertura.

“Las pensiones universales (...) suscitan inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la equidad intergeneracional en un contexto de espacio fiscal limitado e ingresos bajos”, indicó la OCDE en su reporte Economic Surveys: Mexico 2026.

La organización internacional señaló en el documento, publicado en el primer trimestre del año, que estos programas deben evaluarse rigurosamente más allá de sus efectos a corto plazo sobre la pobreza.

Además, advirtió que cualquier aumento adicional en los niveles de prestaciones debe diseñarse cuidadosamente para preservar los incentivos de participación en el sector laboral formal y en el sistema de pensiones contributivo.

El pasado 7 de mayo, la SHCP afirmó en una nota informativa que las pensiones no contributivas también deben evaluarse por su impacto social y defendió que éstas han sido un instrumento central para reducir la pobreza entre personas adultas mayores.