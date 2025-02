$!La Fórmula 1 presenta su Temporada 75: esto es todo lo que debes saber

La Fórmula 1 dio comienzo a su Temporada 2025 con un evento sin precedentes que reunió a los 20 pilotos y 10 equipos en el O2 Arena de Londres. La gala F1 75 Live no solo marcó el inicio de una nueva campaña, sino que también celebró el 75 aniversario de la categoría, estableciendo un nuevo formato para la presentación anual de la temporada. Por primera vez, la organización centralizó la revelación de los monoplazas y pilotos en un evento en vivo, en lugar de depender de los lanzamientos individuales de cada escudería.

Con el Gran Premio de Australia en Melbourne a solo un mes de distancia, el O2 Arena fue testigo de una noche que combinó música, tecnología y automovilismo, con la presencia de las figuras más destacadas del deporte como Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc. La gala también sirvió como escenario para que los equipos revelaran el diseño de sus nuevos monoplazas, mientras se anunciaba el inicio de una temporada que promete ser histórica.

El evento comenzó con un espectáculo musical que incluyó actuaciones de Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly y el compositor Brian Tyler, quien interpretó la música oficial de la F1. En una atmósfera vibrante, los pilotos desfilaron uno a uno, cada uno acompañando a su respectivo coche, mientras el público disfrutaba de las sorpresas visuales y los efectos de iluminación. La gala no solo atrajo a fanáticos del automovilismo, sino también a los amantes de la música, en un esfuerzo por ampliar el alcance global de la F1.