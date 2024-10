Liam Lawson se disculpa con Checo Pérez por hacerle seña obscena en el GP de México

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no ocultó su inconformidad con la actitud de su posible reemplazo en Red Bull, el neozelandés Liam Lawson, a quien calificó como un piloto “fuera de control”. Pérez sugirió que Lawson necesita ajustar su enfoque para triunfar en la Fórmula 1, afirmando que su actitud actual podría ser un obstáculo en su carrera.

La tensión entre ambos pilotos fue evidente durante el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Pérez y Lawson protagonizaron varios intercambios agresivos en la pista. En la vuelta 19, mientras ambos competían por posición, Lawson golpeó el pontón lateral del Red Bull de Pérez al salir de la chicana en las curvas 4/5, buscando recuperar su lugar en una maniobra arriesgada.

Más adelante en la carrera, Lawson volvió a adelantar a Pérez en la recta principal y las cámaras captaron al neozelandés levantando el dedo medio hacia el piloto mexicano. Lawson se disculpó públicamente por el gesto tras la carrera.

“Es una de esas cosas del momento. Pasó la mitad de la vuelta bloqueándome y tratando de arruinar mi carrera. Estaba molesto, pero no es una excusa; no debí hacerlo y pido disculpas por ello”, comentó Lawson.

Al ser cuestionado sobre las posibles repercusiones con Helmut Marko, asesor de Red Bull, Lawson reconoció que su comportamiento no sería del agrado del directivo: “No creo que sea algo que le guste a Helmut; no es mi carácter, no es algo que debería haber hecho”.