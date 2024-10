‘¡Nunca se rindan!’: Checo Pérez compartió mensaje en Instagram previo al GP de México

Previo a que inicie la competencia, el tapatío compartió un mensaje de aliento en sus historias de Instagram: “ Rendirnos nunca será opción, ¡hoy una vez más lo vamos a dar todo! ”, escribiendo además su conocida frase: “ Never give up (Nunca te rindas) ”.

“Es una pena (la eliminación en Q1), me cuesta mucho frenar el auto, no puedo hacerlo y ese ha sido el problema en las últimas tres carreras, no logro frenar para la curva lenta, ese es el principal inconveniente. Lo analizamos y sabemos cuál es el problema, pero no hay una solución rápida”.