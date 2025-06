Hay que subir cuotas patronales para mejorar el sistema de pensiones en el magisterio, afirma especialista

“No es que el gobierno no quiera pagar, es que no puede pagarlo. Y, además, desde mi punto de vista, no es socialmente correcto. Yo siempre les digo: no hay que construir paraísos sociales sobre cementerios financieros”, concluyó.

Aunque el Gobierno Federal no ha cedido ante la exigencia de derogar la legislación de 2007, la semana pasada presentó una propuesta alternativa.

Esta consiste en congelar la edad de jubilación en 2025 en 56 años para mujeres y 58 para hombres, y luego reducirla un año cada tres años, hasta llegar a 53 años para mujeres y 55 para hombres en 2034. Sin embargo, la propuesta fue rechazada el pasado jueves.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno Federal mantiene abierta la mesa de diálogo con la CNTE.