Barkley vuelve a los entrenamientos

EAST RUTHERFORD.- El corredor estelar de los Giants, Saquon Barkley, ha sido activado desde la lista de imposibilitados a participar por problemas físicos, y regresó a la práctica este lunes por primera ocasión desde que se rompiera el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha a inicios de la pasada temporada.

Barkley estuvo sobre el campo entrenando con sus compañeros de forma limitada este lunes. La práctica de los Giants siguió a un día libre para el equipo, el domingo.

Los Giants han sido firmes respecto a llevarla con calma respecto a Barkley. Ha pasado la primera parte del campamento de entrenamiento trabajando en un campo lateral con los preparadores físicos. Sin embargo, ha estado corriendo y realizando cortes a toda velocidad, y ha lucido bien en el proceso.

“Vamos a tener conversaciones a diario respecto a su rehabilitación y conversaciones cada semana, por momentos, respecto a dónde creemos que se encuentra”, dijo el head coach Joe Judge a finales de la semana pasada.

Barkley se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha en la Semana 2 de la temporada pasada frente a los Chicago Bears. También, requirió que el menisco en su rodilla fuera reparado, y sufrió algo de daño en el ligamento medial colateral.

Han pasado casi 11 meses desde que Barkley sufriera la lesión. La temporada de los Giants arranca en casa frente a los Denver Broncos el 12 de septiembre.

“En términos de un jugador como Saquon y un plazo para regresar, está mostrando progreso diario”, dijo Judge el viernes. “Sé que suena como un disco roto, pero es importante para nosotros verlo después de una lesión como esta. Quieres cerciorarte de que no empuja hacia adelante, sino dar un paso hacia atrás”.

Los Giants planean lentamente elevar la intensidad de la actividad de Barkley a lo largo de las siguientes semanas, No lo lanzarán a los ejercicios de contacto, y probablemente no participe en las prácticas conjuntas que vienen con los Cleveland Browns o New England Patriots.

Barkley, de 24 años de edad, fue el segundo recluta global procedente de Penn State en el draft de la NFL del 2018. Luego de una temporada récord como novato en la que sumó 2,028 yardas totales, el último par de años han sido un sufrimiento por lesiones. Barkley ha jugado en apenas 15 de los últimos 32 encuentros para los Giants.

Sumó 34 yardas terrestres en 19 intentos antes de lesionarse la rodilla el año pasado.