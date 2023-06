Conoce todos los detalles que tienes que saber de México en la AmeriCup Femenina 2023

¿CÓMO VAN LOS GRUPOS?

Las jugadoras aztecas son parte del Grupo B junto a Canadá, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia.

El Grupo A, por otro lado, está formado por Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela y Estados Unidos.

MÉXICO EN ACCIÓN

El partido inaugural para México se dará con República Dominicana como su rival, el 1 de julio en punto de las 20:40 horas (Centro de México).

Al siguiente día enfrentará a Canadá a las 20:10, para, dos días más tarde (el 4 de julio) verse las caras con Puerto Rico a la misma hora.

El cinco de julio será la última actividad de las aztecas ante Colombia, también a las 20:10.

EL RESTO DE LOS PARTIDOS

Semana 1

EUA vs Venezuela

Brasil vs Cuba

Puerto Rico vs Colombia

Semana 2

República Dominicana vs Puerto Rico

Argentina vs EUA

Venezuela vs Brasil

Semana 3

Brasil vs Argentina

Cuba vs Venezuela

Colombia vs República Dominicana

Semana 4

EUA vs Brasil

Argentina vs Cuba

Canadá vs Colombia

Semana 5

República Dominicana vs Canadá

Venezuela vs Argentina

Cuba vs Estados Unidos

Con información de ESPN