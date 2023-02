MILWAUKEE.— Giannis Antetokounmpo se marchó en las postrimerías del primer cuarto por un problema en la rodilla derecha, pero los Bucks de Milwaukee se las arreglaron para apabullar el viernes 128-99 al Heat de Miami.

Los Bucks superaron por completo a los Heat en el Fiserv Fórum de Milwaukee con una gran actuación coral liderada por los 24 puntos de Jrue Holiday, quien, recibió quizá su mayor ovación de la noche cuando la pantalla de video lo captó cantando junto con el público “I Want It That Way”, de los Backstreet Boys, durante una pausa en la recta final del encuentro.

Y los 18 y once rebotes de Bobby Portis, pero el entusiasmo por su triunfo fue frenado por la lesión de Giannis.

Además, Brook López firmó 17 puntos, Grayson Allen metió 16, Khris Middleton aportó doce y Jevon Carter, once.

La dolencia de Antetokounmpo empañó su rápida recuperación de un esguince de muñeca, sufrido justo antes de la pausa por el Juego de Estrellas. Aun así, Milwaukee se acreditó su 13ra victoria en fila.

Antetokounmpo figuró en la alineación apenas cuatro días después de viajar a Nueva York para someterse a una revisión de la muñeca derecha.

El astro griego, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, estaba en la cancha hacia el final del primer cuarto cuando pasó el balón; se acercó a la banca e hizo un gesto.

Los Bucks pidieron de inmediato una pausa para permitir que se marchara a los vestuarios.