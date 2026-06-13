¡Nueva York vuelve a la cima! Knicks rompen 53 años de sequía y son campeones de la NBA

La espera terminó. Medio siglo después, Nueva York volvió a gritar campeón en la NBA. Los Knicks vencieron 94-90 a los Spurs de San Antonio en el Juego 5 de las Finales 2026 y cerraron una serie que quedará marcada como una de las más históricas en la memoria reciente de la liga. Fueron 53 años de sequía, de generaciones enteras que crecieron escuchando hablar de Willis Reed, Walt Frazier, Earl Monroe y aquel último campeonato de 1973. Esta vez, la historia ya no fue nostalgia: fue presente. Los Knicks, empujados por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y una defensa que resistió hasta el último segundo, levantaron el tercer título de su franquicia y devolvieron a Nueva York al lugar que tanto reclamaba.

La noche en el Frost Bank Center tuvo tensión de principio a fin. San Antonio, con Victor Wembanyama como rostro de una nueva era, intentó alargar la serie ante su gente, pero los Knicks jugaron con la serenidad de quien ya había sobrevivido al caos. Cada posesión pesó como una temporada completa. Cada rebote, cada falta y cada tiro libre acercó a Nueva York a una celebración que parecía detenida desde hace décadas. El título no se entiende sin el terremoto del Juego 4. En el Madison Square Garden, los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos ante los Spurs para ganar 107-106, la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA. El récord anterior documentado era de 24 puntos, logrado por Boston ante Lakers en 2008. Esa noche cambió la serie, quebró emocionalmente a San Antonio y convirtió a OG Anunoby en pieza de leyenda con la canasta decisiva. JALEN BRUNSON, EL MVP DE LAS FINALES También hubo marcas individuales y colectivas. Jalen Brunson terminó de escribir su nombre en la historia grande de los Knicks al firmar una actuación de 45 puntos en el Juego 5, cifra que representó un nuevo récord de franquicia para Nueva York en un partido de Finales de la NBA. Su exhibición, comparada con noches históricas de Michael Jordan en la pelea por el campeonato, terminó por coronarlo como el MVP de las Finales 2026. Antes de la serie por el título, Nueva York ya había construido una de las rachas más dominantes de la postemporada, con 13 triunfos consecutivos y un diferencial de puntos que fue señalado como histórico en playoffs.

La Final también rompió registros fuera de la duela: los primeros cuatro juegos entre Knicks y Spurs promediaron 19.6 millones de espectadores en ABC y ESPN, la audiencia más alta para unas Finales desde 1998. No era solo una serie por el trofeo Larry O’Brien; era Nueva York contra su pasado, Wembanyama contra el presente de Brunson y la NBA frente a una historia con sabor clásico. San Antonio se quedó corto, pero su regreso a las Finales confirmó que el proyecto alrededor de Wembanyama tiene futuro. Los Knicks, en cambio, ya no viven de promesas. Cerraron en cinco juegos, ganaron en territorio texano y rompieron una espera que parecía eterna. Nueva York vuelve a ser campeona de la NBA. Y esta vez, la ciudad que nunca duerme tendrá una noche completa para celebrar. Récords y datos a destacar: 53 años sin título: Knicks no eran campeones desde 1973. Tercer campeonato de la franquicia: se suma a los títulos de 1970 y 1973. Mayor remontada en Finales: Knicks levantaron 29 puntos en el Juego 4. Récord individual: Brunson firmó la mayor anotación de un Knick en Finales. (45 puntos) Audiencia histórica: la serie tuvo el mejor promedio televisivo desde 1998 en sus primeros cuatro juegos.

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