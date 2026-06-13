Manuel Sánchez conquista el 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo

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    Manuel Sánchez conquista el 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo
    Manuel Sánchez se proclamó campeón de la categoría Open en el 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

El potosino se impuso en la Final Open ante Emiliano Aguilera, quien se retiró durante el segundo set; el certamen reunió a más de 250 participantes y repartió cerca de 200 mil pesos en premios, gracias a los patrocinadores

El 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo bajó el telón con una final de alto nivel en la categoría Open, donde Manuel Sánchez se coronó campeón tras imponerse ante Emiliano Aguilera, quien tuvo que retirarse durante el segundo set del duelo disputado este sábado al mediodía.

La final, programada para el mediodía, reunió a dos jugadores de experiencia nacional en las canchas del Campestre, en uno de los partidos más esperados por socios, aficionados y participantes del torneo.

Sánchez, originario de San Luis Potosí, terminó levantando el título en una edición que volvió a confirmar al certamen como una de las competencias con mayor tradición dentro del tenis en Saltillo.

$!Manuel Sánchez ganóla Final Open del Torneo Anual de Tenis del Campestre.
Manuel Sánchez ganóla Final Open del Torneo Anual de Tenis del Campestre. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX
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El campeonato representó el cierre de una intensa semana deportiva dentro del club, bajo la presidencia del consejo de Alejandro Herrera y con la coordinación deportiva de Mario de León, Head Pro de Tenis del Club Campestre Saltillo, quien está al frente de la escuela de tenis, clínicas y torneos exclusivos para socios.

De acuerdo con Mario de León, esta edición del Torneo Anual contó con una participación aproximada de entre 254 y 270 jugadores, considerando las categorías de singles, dobles y Open. El certamen tuvo un tope de 224 tenistas en singles, cifra que fue superada por la respuesta en la modalidad de dobles.

$!Emiliano Aguilera disputó la Final Open del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo, donde terminó como finalista tras retirarse en el segundo set ante Manuel Sánchez.
Emiliano Aguilera disputó la Final Open del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo, donde terminó como finalista tras retirarse en el segundo set ante Manuel Sánchez. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

“Realmente fue un torneo donde tenemos un comité nuevo, obviamente muy entusiasta”, destacó De León, quien resaltó el trabajo de organización, el respaldo de los patrocinadores y la respuesta de los participantes.

Uno de los puntos más atractivos de esta edición fue la bolsa económica, gracias a los patrocinadores de la competencia. En total se repartieron cerca de 200 mil pesos en premios, de los cuales 90 mil pesos correspondieron a la categoría Open.

$!Manuel Sánchez y Emiliano Aguilera protagonizaron la Final Open del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo, donde el potosino se quedó con el título.
Manuel Sánchez y Emiliano Aguilera protagonizaron la Final Open del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo, donde el potosino se quedó con el título. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

En la final, Manuel Sánchez se llevó 34 mil pesos como campeón, mientras que Emiliano Aguilera recibió 17 mil pesos como finalista.

Además de la categoría estelar, el torneo premió a las divisiones amateur en singles, con excepción de novatas, mientras que en dobles se entregaron trofeos. Al finalizar la premiación también se contempló una rifa para los participantes.

La organización calificó el desarrollo del torneo como positivo, especialmente porque el clima permitió completar la programación sin mayores contratiempos. Aunque se presentó lluvia durante un día, no fue necesario mover finales ni extender el calendario de competencia.

$!Presentes, Alejandro Herrera, Salomón Abedrop, Julissa Chávez, Roberto Carmona y Carlos Quijano.
Presentes, Alejandro Herrera, Salomón Abedrop, Julissa Chávez, Roberto Carmona y Carlos Quijano. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

El ambiente social también fue parte importante del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo. La White Party fue uno de los eventos más comentados por los asistentes, además de las activaciones y convivencias realizadas durante la semana, con presencia de patrocinadores y socios del club.

Mario de León también resaltó que esta edición marcó el estreno de Roberto Carmona como gerente del Club Campestre Saltillo, quien encabezó el trabajo operativo junto con el comité, colaboradores, participantes y las distintas áreas del club.

$!Los patrocinadores fueron parte clave del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo, al respaldar una edición que reunió deporte, convivencia y una bolsa cercana a los 200 mil pesos.
Los patrocinadores fueron parte clave del 71 Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Saltillo, al respaldar una edición que reunió deporte, convivencia y una bolsa cercana a los 200 mil pesos. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX
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Con la coronación de Manuel Sánchez, el Campestre cerró una edición que combinó competencia, tradición, convivencia y una bolsa histórica para sus participantes.

El torneo anual volvió a consolidarse como una de las citas más importantes del calendario tenístico local y como un escaparate para jugadores de Saltillo y de otras entidades del país.

$!Los asistentes acompañaron el cierre de una competencia que reunió a socios, familias y aficionados durante la Final Open.
Los asistentes acompañaron el cierre de una competencia que reunió a socios, familias y aficionados durante la Final Open. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

Para el Club Campestre Saltillo, el balance fue favorable: alta participación, buen nivel de juego, respuesta de los socios, presencia de patrocinadores y una final Open que dejó a Manuel Sánchez como campeón de la edición 71.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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