Mets de Nueva York firman a Carlos Correa por 315 mdd

Una persona enterada sobre el tema confirmó este acuerdo a The Associated Press. La fuente que pidió hablar con la condición de mantener el anonimato. The New York Post fue el primero en dar a conocer que el codiciado agente libre aceptó un contrato con los Mets sujeto a una evaluación médica, que fue el problema con los Gigantes.

“Necesitamos una cosa más, y es esta”, aseguró el dueño de los Mets, Steve Cohen, al Post desde Hawái. “Con esto estamos colmados”, añadió.

Cohen estaba en Hawai cuando negoció el contrato con el agente de Correa, Scott Boras, según señaló el Post.

Correa, que fue campocorto en el Juego de las Estrellas, se convierte así en el tercera base en el equipo estelar de los Mets, mientras su amigo y compatriota Francisco Lindor es torpedero.

“Esto significa una gran diferencia”, continuó Cohen en su entrevista concedida al Post. “Pensé que estábamos bien en cuanto a lanzadores. Necesitábamos un bateador más”, comentó.

Por su parte, los Gigantes decidieron aplazar una conferencia de prensa para presentar a Correa ayer martes debido a que se presento un problema médico durante el examen, según dos personas con conocimiento directo de la situación.

Las fuentes informaron a la AP también bajo la condición de anonimato la razón por la cual los Gigantes decidieron no divulgar los detalles del contrato de Correa a 13 años por 350 millones de dólares como tampoco que la conferencia del martes era para presentarlo.