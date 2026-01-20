Talento juvenil de Saltillo, Jorge García, firma con Diablos Rojos del México

/ 20 enero 2026
    Talento juvenil de Saltillo, Jorge García, firma con Diablos Rojos del México
    Jorge García se prepara para incorporarse a los entrenamientos de las divisiones menores de la organización escarlata. FOTOS: FB/JORGE GARCÍA

El joven de la categoría 2012 participó en torneos nacionales y recientemente jugó con los Cardenales de Zumpango, equipo vinculado a la organización escarlata

El joven pelotero Jorge García, originario de Saltillo y formado en la Academia Charros, dio un paso importante en su carrera al firmar su contrato con las divisiones menores de los Diablos Rojos del México, de la Liga Mexicana de Beisbol.

El evento se llevó a cabo el fin de semana con la presencia de familiares del jugador, compañeros de los Charros y varios invitados especiales. Durante la ceremonia, García estampó su firma como nuevo integrante de la organización escarlata, dando inicio a lo que promete ser su formación profesional en el beisbol mexicano.

Por parte de los Diablos Rojos estuvo presente Alejandro Pacheco, encargado del desarrollo de jugadores, quien supervisó la firma realizada por los padres del joven lanzador. También asistieron Javier Contreras, manager del equipo Charros, y la entrenadora Sandra Alvarado, reconocida por su papel en la formación inicial de García y por inculcarle las bases del juego durante su infancia.

García, quien pertenece a la categoría 2012 o Prejunior, comenzó a destacar en el beisbol desde temprana edad. El año pasado se incorporó a la Academia de Beisbol Harp Helú, donde participó en entrenamientos y torneos en distintas entidades del país. Su desempeño en estos encuentros llamó la atención de entrenadores y scouts de los Diablos Rojos, quienes le ofrecieron un lugar dentro de la organización.

En los últimos meses, García formó parte de los Cardenales de Zumpango, un equipo vinculado a los Diablos Rojos del México, en el Estado de México, lo que le permitió ganar experiencia y continuar su preparación antes de integrarse formalmente a la estructura profesional.

Con esta firma, Jorge García deberá presentarse próximamente a los entrenamientos que le indiquen desde la organización, iniciando su camino dentro del sistema de desarrollo de los Diablos Rojos. Su incorporación representa no solo un logro personal, sino también un paso relevante para la proyección de jóvenes talentos del beisbol saltillense y del norte del país.

Familiares, entrenadores y compañeros coincidieron en destacar que este momento es resultado del esfuerzo constante del lanzador, así como del apoyo recibido desde su formación inicial, y anticiparon que García continuará trabajando para consolidarse en las filas del equipo escarlata.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

