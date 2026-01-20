Talento juvenil de Saltillo, Jorge García, firma con Diablos Rojos del México

El joven pelotero Jorge García, originario de Saltillo y formado en la Academia Charros, dio un paso importante en su carrera al firmar su contrato con las divisiones menores de los Diablos Rojos del México, de la Liga Mexicana de Beisbol. El evento se llevó a cabo el fin de semana con la presencia de familiares del jugador, compañeros de los Charros y varios invitados especiales. Durante la ceremonia, García estampó su firma como nuevo integrante de la organización escarlata, dando inicio a lo que promete ser su formación profesional en el beisbol mexicano. TE PUEDE INTERESAR: Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA

Por parte de los Diablos Rojos estuvo presente Alejandro Pacheco, encargado del desarrollo de jugadores, quien supervisó la firma realizada por los padres del joven lanzador. También asistieron Javier Contreras, manager del equipo Charros, y la entrenadora Sandra Alvarado, reconocida por su papel en la formación inicial de García y por inculcarle las bases del juego durante su infancia.

García, quien pertenece a la categoría 2012 o Prejunior, comenzó a destacar en el beisbol desde temprana edad. El año pasado se incorporó a la Academia de Beisbol Harp Helú, donde participó en entrenamientos y torneos en distintas entidades del país. Su desempeño en estos encuentros llamó la atención de entrenadores y scouts de los Diablos Rojos, quienes le ofrecieron un lugar dentro de la organización.