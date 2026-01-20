Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA

Los Dinos de Saltillo dieron por concluida su participación en el Draft Virtual de la LFA 2.0 con un mensaje claro: el proyecto deportivo apuesta de forma decidida por el talento local, específicamente de la Universidad Autónoma de Coahuila.

De cara a la próxima temporada, la organización jurásica reforzó su roster con especial énfasis en jugadores formados en los Lobos de la UAdeC, consolidando una base que combina identidad, proyección y competitividad.

Durante la sesión de trabajo celebrada el lunes por la tarde, en la que participaron los directivos de los siete equipos de la liga, el conjunto coahuilense confirmó la incorporación de tres elementos provenientes de dicha Universidad, además de dos refuerzos surgidos de la UANL.

El movimiento más significativo se dio en la defensiva, donde Dinos sumó a Brian Ledezma, liniero de Lobos, quien llega para fortalecer el front defensivo y elevar la exigencia interna en una de las zonas clave del equipo.

El impulso al talento universitario local también se reflejó en el ataque, con la llegada de los saltillenses Isaac Briones, receptor abierto, y Ángel Carrizalez, liniero ofensivo, ambos formados en la UAdeC y llamados a aportar profundidad, variantes tácticas y una mayor rotación ofensiva a lo largo del calendario.