Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA

Fútbol Americano
/ 20 enero 2026
    Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0. FOTOS: DINOS LFA

La Ola Morada cerró el Draft con la incorporación de tres jugadores formados en la Universidad Autónoma de Coahuila, fortaleciendo su identidad local

Los Dinos de Saltillo dieron por concluida su participación en el Draft Virtual de la LFA 2.0 con un mensaje claro: el proyecto deportivo apuesta de forma decidida por el talento local, específicamente de la Universidad Autónoma de Coahuila.

De cara a la próxima temporada, la organización jurásica reforzó su roster con especial énfasis en jugadores formados en los Lobos de la UAdeC, consolidando una base que combina identidad, proyección y competitividad.

Durante la sesión de trabajo celebrada el lunes por la tarde, en la que participaron los directivos de los siete equipos de la liga, el conjunto coahuilense confirmó la incorporación de tres elementos provenientes de dicha Universidad, además de dos refuerzos surgidos de la UANL.

El movimiento más significativo se dio en la defensiva, donde Dinos sumó a Brian Ledezma, liniero de Lobos, quien llega para fortalecer el front defensivo y elevar la exigencia interna en una de las zonas clave del equipo.

El impulso al talento universitario local también se reflejó en el ataque, con la llegada de los saltillenses Isaac Briones, receptor abierto, y Ángel Carrizalez, liniero ofensivo, ambos formados en la UAdeC y llamados a aportar profundidad, variantes tácticas y una mayor rotación ofensiva a lo largo del calendario.

A ellos se añade Jonathan Montes, procedente de la UANL, quien se integra a la línea defensiva como una opción de solidez y experiencia para la Ola Morada.

En equipos especiales, los Jurásicos aseguraron la contratación de Reynaldo Blanco, pateador de Auténticos Tigres, un elemento con antecedentes de efectividad en puntos extra y goles de campo en escenarios de alta presión.

Con un total de nueve jugadores seleccionados, la franquicia saltillense inicia formalmente su octava participación en la LFA.

