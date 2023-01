Brandon Moreno sentencia que su cuarta pelea por el título de la UFC será la vencida

Por eso la pelea prevista para entre la noche del sábado en el gimnasio Jeunesse Arena de Río de Janeiro será definitiva y permitirá al vencedor unificar los títulos.

“No me veo siendo menos que campeón. No consigo visualizar nada más. Yo me veo caminando hacia adelante, defendiendo mi cinturón y llenándolo de piedritas rojas. Yo vengo a eso. Vengo a ganar”, afirmó “The Assassin Baby” al manifestar su confianza.

El primer campeón mexicano de la UFC afirmó que, por ser consciente de que se trata del duelo definitivo, no tiene una expectativa diferente a la victoria.

“No tengo otro pensamiento en la cabeza. No tengo ningún otro panorama. No tengo un ‘plan b’. Tengo un plan a y, si no se cumple, se acaba todo”, afirmó el mexicano, quien minimizó las desventajas de tener que pelear por el título en otro país, precisamente ante el público de su rival y tras haber tenido que cambiar de entrenador.

El tijuanense afirmó que siempre ha sido bien recibido por los brasileños y que, pese a una posible animadversión inicial en la pelea, espera ir ganándose al público a lo largo de la lucha.