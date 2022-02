Brandon Moreno sólo quiere el cuarto combate con Deiveson

El peso mosca tiene una rivalidad pocas veces vistas en el UFC. El mexicano Brandon Moreno y el brasileño Deiveson Figueiredo se enfrentaron en tres ocasiones consecutivas y no ha sido suficiente para definir al mejor.

Un empate mayoritario en UFC 256, una victoria por mataleón para Moreno en UFC 263 y un triunfo por decisión para Figueiredo en UFC 270 marcan la historia de los últimos 13 meses al tope de la división de las 125 libras.

Moreno, que perdió el cinturón el 22 de enero en Anaheim en el combate de trilogía, ha sido analítico; sigue pensando que venció en la tercera pelea y quiere la cuarta en cuando sea posible.

“Ya vi la pelea, cuatro o cinco veces y sigo pensando que gané. Para mí no es un robo, pero desde mi perspectiva siento que gané. Trato de ver todo de lo más objetivo posible y ponerme en los zapatos de un juez que puede pensar que perdí. Trato de no desanimarme, mantenerme positivo, la pelea fue bien dura, siento que gané y a la vez no quiero ser arrogante. Habrá que revisar que se hizo mal y estar listo para lo que venga”, dijo en entrevista.