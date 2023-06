PARÍS.— Fue Carlos Alcaraz, no Novak Djokovic, quien conjuró el “¡¿Cómo hizo ese?!” tiro en las semifinales del Abierto de Francia que se hizo viral en minutos y del que se hablará por muchos años.

Fue Alcaraz, de 20 años, no Djokovic, de 36, quien tenía la juventud de su lado, por supuesto, con la diferencia más grande de edades en la historia de un Grand Slam en semifinales desde 1991.

Fue Alcaraz, no Djokovic, quien se quejó con su entrenador en el arranque de una tarde calurosa de 29 grados en la cancha Philippe Chatrier de que los puntos no eran lo suficientemente largos para desgastar a su rival.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué ver (y hacer) este fin de semana? Una edición más de la 21K Coahuila se llevará a cabo en Saltillo

Y aún así, fue Alcaraz, no Djokovic, quien sucumbió al calor y a la intensidad y, bajo su propia admisión, a los nervios de la ocasión. Fue el español, no el serbio, cuyo físico le traicionó. Y así, será el el tercer preclasificado Djokovic, no el número uno Alcaraz, quien seguirá jugando en París, con la oportunidad de añadir un trofeo a su colección.