¡Carlitos Alcaraz hace historia en el Abierto de Francia!: entre los ocho mejores de Roland Garros

“Estoy muy contento con las sensaciones hoy. He jugado un tenis de mucho nivel”, dijo Alcaraz, tercer preclasificado en París.

El español contó que pasó la noche previa pendiente de la victoria del Real Madrid en la Final de la Liga de Campeones en Londres y el duelo Djokovic-Musetti.

“Estaba mirando el fútbol en la tele y en el iPad, a Djokovic. No lo terminé (el tenis) porque empezó muy tarde, no voy a mentir. Tenía que descansar e ir a dormir, me fui con 4-1 en el segundo set”, contó Alcaraz, “cuando me he levantado, he visto un partido increíble entre Novak y Lorenzo... Anoche fue una gran noche de tenis y de fútbol”.