César Montes se quedará en el Almería y buscará regresar al equipo a la primera división

A falta de cuatro jornadas por jugarse en el campeonato español, la Unión Deportiva Almería, equipo donde milita el mexicano, Cesar Montes, se encuentra descendida, y la siguiente campaña la jugarán en segunda categoría.

Esto significa el segundo descenso consecutivo de Montes, pues la temporada pasada también perdió la categoría jugando para el Espayol, y en esta temporada la historia se repitió.

Sin embargo, a pesar de lo que significa jugar en una segunda división, el deseo del defensor es seguir vistiendo la camiseta de los Indálicos, pues su objetivo es regresarlos a primera.

“Mi objetivo es mantenerme (en el equipo). Estoy en el proyecto del Almería, lastimosamente nos tocó bajar, pero yo voy a competir en segunda para llevar al equipo donde se merece. Me ha costado, es la realidad. Es la exigencia del nivel que se compite acá, es altísimo. No hay partido fácil, todo es competir al máximo. Es parte de la exigencia por la que quise venir a Europa, competir. Lastimosamente, me tocó descender, seguiremos peleando y tratando de ganar los últimos partidos”, comentó el mexicano para Claro Sports