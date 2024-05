Chávez Jr. culpa a su padre por los traumas que pasó al encerrarlo y deja en claro que no fueron las formas para ayudarlo

Julio César Chávez Jr. pugilista de 38 años, está de regreso, tras haber sufrido grandes problemas de adicciones y haber sido internado, fue entrevistado sobre cómo se siente y como la ha pasado, donde mencionó el gran daño que le hizo su papá

El junior señaló que, aunque sabe y está consiente que su padre, siempre quiso lo mejor para él, no le parece que encerrarlo en una clínica de rehabilitación, hayan sido las fueron las formas correctas.

El pugilista cree que gracias a estos encierros se le generaron varios traumas y gracias a esto, tuvo serios problemas con su esposa.

“Yo ya venía desde hace tiempo mal, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande y después vinieron los ‘encerrones’ en México, que me causaron un trauma, yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar, pero no fue la manera, salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir”, comento el boxeador mexicano.