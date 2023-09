Chivas no está en su mejor momento, nos dolió el resultado: aclara Fernando Hierro tras derrota ante el América

“Claramente no estamos en nuestro mejor momento, es así. En puntos estamos mucho mejor que el año pasado, esa es la realidad. Estamos a tres puntos del líder, sexta plaza. Siempre ese tipo de partidos son especiales. Jugué 30 Madrid vs. Barcelona, también perdí 5-0, el año que siguió ganamos 5-0.

“Este es un proceso de tiempo, tenemos una visión, tenemos un modelo y lo lidera Veljko. Sabemos lo que significa este tipo de derrotas. Cuando uno tiene un tipo de derrotas como estas va a salir la palabra crisis, que todo está mal, que hay problemas internos y es el futbol, es ganar o perder. Entendemos el dolor de nuestra gente porque lo tenemos nosotros”.

Fernando Hierro consideró que las tres semanas de parón que tuvieron tras la eliminación prematura en la Leagues Cup han mermado al equipo, pues antes de la competencia con la MLS, Chivas era líder del Apertura 2023.

“La Leagues Cup es una competición nueva, aquello nos dolió, pero nosotros no podemos dudar un segundo. Hasta la Leagues Cup estábamos perfectos. No dudamos de los jugadores, no dudamos del entrenador, no dudamos del esfuerzo.

“Nosotros vamos a seguir en la misma línea. La Leagues Cup, que pasamos semanas sin competir, son pequeñas situaciones que afectan. Ese parón de tres semanas y haber salido tan rápido de la competición, nos pudo afectar un poco”.