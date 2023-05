Chivas va a la batalla por el título; podría haber Clásico Regio en la Liga MX Femenil... ¿Qué ver este fin de semana?

La Jornada concluye el domingo con Pumas vs Pieles Rojas a las 10:00 horas y Cuernos Largos vs Vaqueros a las 15:30.

AFAIS: continúa la actividad de la Temporada Juvenil 2023, con importantes encuentros: sábado, Cargadores vs Potros Salvajes a las 10 de la mañana y Águilas Moradas vs Bóxer a las 3:30 p. m.

Lunes (Semis de Vuelta): -Amazonas vs Águilas, Estadio Universitario a las 19:00 h. -Rayadas vs Tuzas, Estadio BBVA, 21:00 h.

Viernes (Semis de Ida): -Águilas vs Amazonas, Estadio Azteca a las 19:00 horas. -Tuzas vs Rayadas, Estadio Hidalgo a las 21:00 h.

MEXICANOS EN EUROPA

La actividad de este fin de semana para los mexicanos en el fútbol del Viejo Continente, nos traerá emocionantes partidos, como:

Sábado:

-Salernitana (Guillermo Ochoa) vs Udinese, a las 7:00 horas.

-Sevilla (Jesús Corona) vs Real Madrid a las 11:00 a. m.

Domingo:

En la última Jornada de la Eredivisie (34):

-Feyenoord (Santi Giménez) vs Vitesse a las 6:30 a. m.

-Twente vs Ajax (Edson Álvarez y Jorge Sánchez) a las 6:30 a. m.

-AZ vs PSV (Erick Gutiérrez) a las 6:30 a. m.

Más para la jornada dominical:

-Napoli (Hirving Lozano, fuera por lesión) vs Bolonia a las 7:00 horas.

-KRC Genk (Gerardo Arteaga) vs Club Brujas a las 10:30 a. m.

-Girona vs Real Betis (Andrés Guardado) a las 11:00 horas.

DE NUEVO CON CHECO: FÓRMULA 1

Después de la suspensión del GP de Emilia-Romaña debido a las fuertes lluvias que azotaron las tierras italianas y causaron grandes inundaciones que imposibilitaron su realización, se reanuda la actividad en las pistas de la Fórmula 1 el 28 de mayo.

Llegará Sergio “Checo” Pérez al Gran Premio de Mónaco con el objetivo de repetir su triunfo del año pasado en la considerada “carrera más icónica” del campeonato.

Este viernes arrancaron las primeras prácticas en las que Sergio terminó en la séptima posición.

Será en punto de las 7:00 horas del domingo cuando se de el banderazo de salida en el Circuito de Mónaco.