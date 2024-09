Colombia exige sanción al ‘Dibu’ Martínez por agresión a camarógrafo tras partido en Barranquilla

ACORD expresó su descontento a través de un comunicado en el que afirmó: “Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos del camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite” .

El camarógrafo involucrado, Jhony Jackson , quien estaba operando la cámara para la transmisión de televisión, también se pronunció sobre el incidente. En un video compartido por RCN Televisión, Jackson contó su versión de los hechos: “Siempre busco reacciones porque el director me lo pide. Entré al campo después de los 90 minutos, sabiendo que todos están agotados, pero mi trabajo es capturar esos momentos” .

En su declaración, ACORD instó a la FIFA a tomar medidas, enfatizando que “Dibu Martínez no es un ejemplo para las nuevas generaciones” , y solicitó que se imponga una sanción a fin de preservar el respeto a los profesionales de medios.

Jackson relató que vio a Martínez saludando a uno de los suplentes cuando ocurrió el incidente. “Me dio mucha rabia. Yo estaba trabajando, no jugando futbol con él. Me dolió el gesto, pero decidí no decir nada en ese momento”, agregó.

A pesar de la molestia inicial, Jackson cerró su mensaje con palabras conciliatorias hacia el arquero argentino: “Tranquilo, Dibu, en la vida todo el mundo ha perdido un partido. Quizás esta derrota significó mucho para ti, pero adelante, hay que seguir”.

Hasta el momento, ni Martínez ni la FIFA han emitido declaraciones oficiales sobre la situación.

Con información de ESPN