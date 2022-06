Cómo Nike ganó el maratón cultural

Por Vanessa Friedman

Para su aniversario 50 este año, Nike podría haber hecho muchas cosas. Podría haber hecho lo que hacen muchas marcas de moda y celebrar una serie de fiestas enormes en múltiples capitales del mundo con invitados especiales como LeBron James, Billie Eilish, Naomi Osaka y Travis Scott, todos ellos colaboradores de la marca. Podría haber publicado un tomo en gran formato de edición limitada lleno de fotos brillantes de zapatos deportivos que se tratan como obras de arte. Podría haber creado mercancía que dijera “50 y fabulosos” (o algo así).

Pero Nike no ha hecho nada de eso. De hecho, lo único que ha hecho hasta ahora en relación con el aniversario es sacar el viejo personaje de Spike Lee, Mars Blackmon, para ilustrar un nuevo “himno” llamado “Seen It All”, y sugerir que, en realidad, no lo hemos visto todo. Eso puede tener algo de verdad —si hay algo que se aprende tanto en el deporte como en la moda, es que siempre hay alguien que viene detrás de ti— y también puede tener algo de humilde alarde.

Porque después de medio siglo no se puede escapar al hecho de que, si Goldman Sachs fue descrito en su época como el “calamar vampiro” sobre la faz de la humanidad, Nike se ha convertido en parte del sistema de raíces que subyace a la cultura. Y no solo se trata de la cultura de los zapatos deportivos.

Nike, que lleva el nombre de la diosa griega de la victoria, se ha convertido no solo en la marca de ropa más valiosa del mundo (vale más del doble que Adidas, su rival deportivo más cercano, y está por delante de Louis Vuitton, Gucci y Chanel). Es parte de las películas que vemos, las canciones que escuchamos, los museos que frecuentamos, los negocios que hacemos; parte de lo que pensamos acerca de quiénes somos y cómo llegamos aquí.

Según Robert Goldman, coautor de “Nike Culture: The Sign of the Swoosh” y profesor emérito de Lewis & Clark College, es “un emblema de la individualidad, en una época en la que la individualidad se ha vuelto rampante”, y resulta que también es un emblema que pueden leer las masas.

Olvídate del pueblo de Nike. Hasta cierto punto, ahora todos somos ciudadanos de Nikelandia.

Tiene sus padres fundadores: Phil Knight, excorredor de la Universidad de Oregón, y Bill Bowerman, su entrenador universitario, quien vertió goma en la gofrera de su esposa para crear una nueva suela para correr. Tiene un himno: “Solo hazlo”, presentado en 1988. Sobre todo, tal vez, tiene un emblema.